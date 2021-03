Отношения Москвы и Лондона практически мертвы, заявил посол РФ

Андрей Келин обеспокоен решением Великобритании увеличить ядерный потенциал

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения Москвы и Лондона практически мертвы, сообщает LBC. По словам дипломата, страны взаимодействуют друг с другом исключительно в экономической и культурной сферах, но не в политике.

В интервью LBC Келин упомянул комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании (Integrated Review of foreign and defence policy), который был опубликован правительством 16 марта. «В документе Россия четырнадцать раз упоминается как острая угроза Соединенному Королевству. Но нет ни единого доказательства или объяснения выбранной формулировки», – отметил посол.

Также он выразил обеспокоенность тем, что Великобритания решила повысить лимит ядерных боеголовок со 180 до 260 и тем самым, по его мнению, нарушила положения договора о нераспространении ядерного оружия (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT). «Если Великобритания в дальнейшем собирается наращивать количество боеголовок, то это станет большой неожиданностью для всего мира, даже для американских экспертов», – заявил Келин.

16 марта 2021 года состоялась онлайн-конференция, посвященная столетию российско-британских торговых отношений. Мероприятие открыл Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, патрон Российско-британской торговой палаты. Выступавшие, в числе которых были Андрей Келин и его коллега Дебора Броннерт, отметили, что экономические связи стран развиваются, несмотря на непростые политические взаимоотношения.

Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества были названы космическая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. В декабре 2020 года между Центром им. Н. Ф. Гамалеи и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca было заключено соглашение о разработке комплексной вакцины против коронавируса.