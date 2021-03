Путешественник Александр Лапшин: «В Лондоне я чувствую себя где угодно, но не в Англии»

Сто сорок шесть стран, пять материков – и это далеко не окончательный послужной список: жизнь продолжается, а еще так много неизведанного. Кроме того, у нашего героя талант в каждой стране находить что-то такое, о чем порой не догадываются ее жители. О секретах Соединенного Королевства, о местах, мимо которых мы ежедневно проходим, даже не представляя, какие тайны они таят, об английском характере и о многом другом беседуем с популярным путешественником и блогером Александром Лапшиным.

– Александр, как произошло ваше знакомство с Великобританией?

– Оно состоялось в несколько этапов. Сначала я многократно летал через Лондон транзитом, и так получалось, что страны-то и не видел. Первый настоящий контакт состоялся в 2007 году, когда я летел в Марокко, а мой рейс отменили, и я задержался тут дней на десять. Это было потрясающе! Я остановился в местечке Харлоу возле аэропорта Лутон: жил в районе, где проживают поляки, питался в китайском ресторане, на такси меня вез индус – словом, мне все это было очень интересно. По многонациональности Великобритания, при всей своей консервативности, не уступает тем же Штатам. Сегодня здесь можно найти представителей любой нации, а саму старушку Англию – встретить где-то в провинциальной глубинке. К примеру, в Лондоне я чувствую себя где угодно, но не в Англии. Особенно в метро – такое ощущение, что находишься в Нью-Йорке или в Йоханнесбурге. Я не говорю, что это хорошо или плохо – это просто факт.

– Что вам больше всего понравилось в Великобритании?

– В следующий раз я прилетел уже в Манчестер, взял напрокат машину и направился на север, проехал всю Шотландию и вернулся назад. Все это заняло примерно три недели. Могу с уверенностью сказать: больше всего мне по душе Шотландия. Это тот регион, где сохранилась исконная, старая добрая Великобритания. С великолепием природы, с людьми, говорящими на своем языке, – все это создает тот потрясающий колорит, который встретишь не так часто. Все натурально, естественно и… потрясающе.

Кстати, о шотландском – сколько раз честно пытался понять, о чем они говорят. Пустое, все равно что с москвичом говорить на каком-то диалекте польского.

– «Лондон и Лапшин» – каковы главы этой повести?

– В столицу я приезжал несколько раз, но ненадолго. И тем не менее позволю себе обозначить места, которые, помимо основного «несессера»: Пиккадилли, Трафальгарская площадь, Биг-Бен, Вестминстер Тауэр и т. д., – непременно стоит посетить.

Ну, во-первых, это, конечно, Британский музей. Далее – Почтовый музей. Очень рекомендую посмотреть Имперский музей войны, Музей Армии, Музей науки и Музей естествознания.

Тем, кто, как и я, любит что-то эдакое, очень советую анатомический театр и кладбище проституток в Саутварке. Места весьма интересные, я бы сказал неожиданные.

Но самое главное – по Лондону надо ходить и вдыхать аромат его историй! И начинать прогулку надо с набережной Темзы. Каждый из мостов – отдельная история с огромным количеством секретов, тайн, интересных мест и достопримечательностей. Чего только стоит единственная уцелевшая канализационная лампа у отеля «Савой», прямо у метро Embankment. Ее свет – результат горения метана, выводимого из канализационных труб. Или же дом неподалеку – точная копия Даунинг, 10. И каждый дом, каждый двор – уникальная страница!

Дальше чем ближе к Лондон-Сити, тем больше концентрация уникальностей на квадратный метр, начиная от сохранившихся артефактов римского прошлого города до старейших лондонских пабов, не побывав в которых вы не получите полной картины о жизни, традициях и культуре англичан. Ведь до карантина это были не просто «едейно-питейные места», а настоящие центры общественной жизни.

Помню, как-то я случайно набрел на пешеходный мост под Темзой. Смотрю, на карте отмечено пунктиром. Что такое? Заинтересовался, пошел. Разыскал это место – вижу проход под рекой, где она уже довольно расширяется, и… ни души. Это в восточной части города, неподалеку – известные небоскребы с айтишными компаниями, а рядом колоритный китайский фудкорт. Словом, по Лондону надо ходить пешком и целенаправленно сбиваться с заранее намеченного пути!

– Согласитесь, город – это не только улицы, памятники и достопримечательности, но и в первую очередь люди, населяющие его. Успели обзавестись тут друзьями?

– Вы удивитесь, но друзья в Великобритании у меня тоже появились задолго до непосредственного знакомства со страной. В частности, один из них – английский бизнесмен Алан Смит, с которым я когда-то сидел в белорусской тюрьме (было и такое). После освобождения мы стараемся по возможности часто созваниваться, встречаться. Я бывал у него дома, в Кройдоне. Типичный уютный спальный район, колоритные британские магазинчики, в которых торгуют не менее колоритные британские индусы.

До знакомства с Англией англичане мне представлялись зажиточными, чопорными, сухими людьми. Разумеется, элемент определенного дистанционирования присутствует: подпускают осторожно; но если подпустили, то уже со всеми достоинствами и недостатками – принимают таким, каков ты есть. Если говорить об условиях проживания, то меня поразило, что у большинства они довольно средние: квартиры нельзя назвать большими, а в центре так вообще малюсенькие.

– Великобритания – какая она? Что это за страна, на ваш взгляд?

– Великобритания, как и любая нормальная страна, любит сильных. Она не любит просящих, умоляющих – любит равных и тех, кто сильнее ее. Поэтому если ты приезжаешь и позиционируешь себя как равный и ведешь себя соответственно, то ты будешь вхож везде. Тут по большому счету все равно, откуда ты приехал: кто ты есть, так к тебе и будут относиться. Кстати, именно за это я очень люблю Англию: если ты человек и готов уважительно относиться к стране и людям, ее населяющим, уважать сам себя и не быть в роли просящего, то, в принципе, ты вольешься в это общество.

– Что есть тут такого, чего нет в других странах, и наоборот?

– Великобритания, на мой взгляд, не похожа ни на одну страну Европы – видимо, из-за того, что она на острове, смешение культур ее менее всего затронуло. Страны Западной Европы очень похожи друг на друга, Англия же всегда держалась особнячком, имела свою политику и свое отношение ко всему. «Брекзит» тому прямое доказательство: в очередной раз страна показала, что она не в мейнстриме, а у нее свой путь.

Чем она отличается? У англичан есть очень четкое понимание – и всегда было, даже когда страна была в Евросоюзе, – того, что они британцы, а не граждане Европы. И это, разумеется, заслуживает большого уважения. С другой стороны, кем бы ты ни был по национальности, если ты не становишься членом их социума, он тебя отвергает, выкидывает. Если араб во Франции может оставаться арабом в седьмом колене или, допустим, турок – продолжать строить Турцию где-то в Германии, то здесь, мне кажется, такого нет: либо ты принимаешь этот образ жизни, либо жизнь тебя выбрасывает на обочину.

– Какой самый забавный случай произошел с вами в Великобритании?

– Много было интересного, сейчас и не вспомнить. В целом мне очень нравится чувство юмора англичан. Помню, как-то шел дождь, а я в очередной раз сбился с пути. Приметил вдали полицейскую машину, подошел, спрашиваю полицейского, знает ли он, как пройти до такого-то места. Он отвечает: «Знаю». Пауза. Смотрим друг на друга. Я мокну, он – нет. Наконец, не выдержав, спрашиваю: «Ну так как мне туда дойти?» – «Ах, вам нужно туда дойти? Так бы и говорили. Вы спросили, известно ли мне – я честно ответил, что знаю. Если же вы для себя интересуетесь, то извольте», – и объяснил детально, как пройти. Иду, мокну. Полицейский подъезжает и говорит: «А если вас, допустим, заинтересует, могу ли я вас подвезти, то тоже без проблем, с радостью. Иначе вы просто вымокнете». Едем, улыбаемся…

– Экспресс-тур от Лапшина по Великобритании – поделитесь опытом, что интересного посмотреть?

– Ну, во-первых, очень рекомендовал бы съездить в Портсмут, посмотреть крупнейший авианосец Ее Величества. Там находится крупнейшая военно-морская база Ее Величества. Это город британской морской славы, здесь прошли службу адмирал Нельсон, писатели Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс и многие другие.

Далее. Советую не полениться и проехаться от Манчестера до Шотландии. Сказать, что там красиво, – ничего не сказать. Фантастически красиво! Сначала я посетил Glen Affric, что в 70 км к северо-западу от Инвернесса. Потом – национальный парк Loch Lomond, расположенный всего в 30 км к северу от Глазго.

Отсюда имеет смысл направиться к острову Скай (Isle of Skye) – на мой взгляд, это самый живописный остров Великобритании. История острова настолько интересна и обширна, что если бы вся наша беседа касалась этой темы, то, думаю, одной статьи было бы мало. Там проживают около 10 тыс. человек, и по сей день почти половина населения говорит на гэльском языке. Доехать туда можно или через мост, соединяющий Скай с Большой землей, или же на пароме из портового поселка Маллай в Армадейл. Отсюда (мой вам совет) стоит направиться к островам Оркни.

Отдельная тема – грациозный Эдинбург, который ни с чем другим не перепутаешь. Зеленые холмы, старинные замки и абсолютно уникальные постройки из какого-то местного камня, чего нет ни в Бергене, ни в Копенгагене, ни в Лиссабоне. Искренне советую отправиться отсюда на север. Суровая северная природа, горные вершины со снежными шапками, бушующее море, скалистые острова и обрывы, величественные горные озера с ледяной водой, продувающие северные ветры и практически полное отсутствие урбанизации. Шотландия прекрасна!

Едем дальше. Однажды я решил отправиться из Ливерпуля в Биркенхед – посмотреть Музей старых трамваев. Мне не повезло, он был закрыт, но я буду очень за вас рад, если это удастся вам, оно того заслуживает. Не повторяйте моей ошибки: не будьте самонадеянны и позвоните в музей заранее, уточните часы работы и забронируйте билет. Ну и, разумеется, рекомендую посетить сам Ливерпуль, окунуться в магию The Beatles – побывать в баре Cavern, известном среди ценителей группы. Именно здесь битлы начинали свой путь – с 1961 по 1963 год выступили целых 292 раза. Здесь же когда-то можно было встретить The Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Yardbirds, Элтона Джона, Джона Ли Хукера и многих других.

Отсюда можете отправиться на остров Мэн. Одним из моих самых ярких впечатлений от посещения острова стала горная железная дорога. Все восточное побережье этого крохотного островка покрыто рельсами, по которым по сей день курсируют не только трамваи, но и совершенно антикварные паровозы. Вот что значит любить свою историю и традиции!

– Ну и напоследок. В мире 193 государства, вы же побывали пока только в 146. Какие страны впереди?

– Хотел бы непременно попасть в Новую Зеландию, съездить на Аляску, побольше поездить по Южной Америке, в частности по Боливии, покататься по Мадагаскару и островам Океании.

Что же касается Англии, которую я, разумеется, видел далеко не всю, хотелось бы посмотреть побольше городов, связанных с индустриальным наследием, – люблю все эти старые заводы, мануфактуры. Плюс хотел бы увидеть острова Джерси и Гернси. Так что с Англией я не прощаюсь – до скорой встречи!

Беседовал Рубен Пашинян