Чужие среди чужих

Спектакль Black Matter Джайлса Тереры

Летом 2020 года артист Джайлс Терера сидел в своей квартире в Сохо и работал над книгой. Сначала, во время локдауна, под окнами было безлюдно и пустынно, затем, когда в июле разрешили открыть кафе на улицах, в Сохо вернулась жизнь. «Я наблюдал за парочками, семьями, прогулками на велосипедах, за уличными протестами, за жестокостью и насилием. Я видел, как люди помогали друг другу и делали друг другу больно. И я взял гитару и написал о том, что я видел, ощущал, что чувствовал и думал в тот момент» – говорит Терера.

Так появился концерт-спектакль Black Matter, который сначала должен был идти вживую в лондонском кабаре Crazy Coqs, но в итоге будет показан в записи 24-31 марта. В роли рассказчика – сам автор, знаменитый театральный артист Джалс Терера, обладатель премии «Оливье» за роль Аарона Берра в мюзикле Hamilton.

В спектакле – 12 песен в разных стилях: блюз, джаз, грув, фанк, баллады. Джайлс аккомпанирует себе на гитаре и клавишах, размышляя о поиске любви, внутреннего баланса и не только.

Некоторые из номеров, в том числе и открывающий спектакль London Bridge Is Falling Down, поднимают остросоциальные темы. Артист не пытается хайпануть на теме протестов и движения Black Lives Matter: он просто рассказывает об ощущениях своих друзей и соседей.

Что они чувствовали, когда одного из них выслали из страны «на родину», хотя родился он здесь, на Британских островах? Что ощущали родные человека, чье убийство отказалась расследовать полиция, прекрасно зная, кто же его совершил? Что проживает «злобная черная женщина» (angry black woman), которая просто хочет защитить свою точку зрения? Примерно об этом же и еще один номер – I Live In These Streets. Для меня это было немного о «трагедии маленького человека», но без трагедии. Просто – про жизнь. С ее радостями и сложностями, влюбленностью во встреченного на Чаринг-Кросс-роад человека, с мыслями о сестре и даже с простым рецептом сохранения душевного спокойствия и целостности – be good to yourself. Эдакое don’t worry be happy на современный лад.

Если погрузиться в истории, рассказанные Джайлсом Терерой, то всего за час получится «постоять в чужих туфлях» и прочувствовать это ощущение «чуждости» из-за своего внешнего вида и цвета кожи. Наверняка некоторым русским иммигрантам оно близко и понятно – на кого-то косятся за непроизносимое имя и фамилию, над кем-то подсмеиваются из-за акцента.

Эти песни не морализаторские, не призывающие к протестам или возмущениям. Я бы даже сказала, не давящие на жалость – хороший автор может вызывать различные эмоции, необязательно напрямую предлагая выходить на протесты либо сопереживать людям. Он просто рассказывает истории.

К примеру, историю художницы Хадиджи Сайе гамбийско-британского происхождения. Ей было всего 24, когда она погибла на пожаре в Гренфелл-тауэр. Историю чернокожих парней, которые просто шли у него под окном, когда белая девушка решила выплеснуть на них бокал вина. И как два десятка полицейских прибыли на место и пытались…. да, вы угадали, полицейские попытались задержать чернокожих парней, и только свидетельства указавших на зачинщицу очевидцев изменили ситуацию.

Как говорит сам автор цикла песен, они стали для него попыткой поиска радости в эти непростые двенадцать месяцев. Возможно, какая-то из них откликнется и в вашем сердце и, как говорится, сделает мир лучше. Для автора этого текста так и произошло. Так что, если бы мы делали обзор со звездочками, Black Matter получил бы 10 из 10.

Кстати, книга, над которой работал Джайлс, это его дневник за 2018 год, когда он выходил на сцену в «Гамильтоне». В июле, когда книга появится в продаже, она станет отличным подарком всем поклонникам знаменитого мюзикла!

Увидеть спектакль Black Matter можно с 24 по 31 марта, билеты по £12 – тут.

Подготовила Анастасия Глаголева