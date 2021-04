Посетителей ресторанов и баров обязали оставлять контактные данные

Общественные заведения обязаны хранить информацию 21 день

С 12 апреля в Великобритании начнут открываться рестораны, кафе и пабы, напоминает LBC News. По новым правилам каждый посетитель старше 16 лет будет должен отсканировать специальный QR-код с помощью приложения NHS Test and Trace или оставить свои контактные данные для отслеживания вспышек заболевания. Раньше это мог сделать только один человек из компании.

Общественные заведения обязаны хранить информацию 21 день и в случае необходимости предоставить ее NHS. Если посетители по каким-то причинам не хотят оставлять данные, руководство заведения в праве отказать ему в обслуживании.

Некоторые общественные организации считают, что введение этих правил только обременит рестораны и оттолкнет посетителей. Представители объединений UK Hospitality, The British Beer & Pub Association и The British Institute of Innkeeping обеспокоены будущим сектора. «Из-за действующих ограничений пабы будут торговать себе в убыток даже после 12 апреля. Ужесточение мер поставит тысячи заведений на грани выживания», – говорится в официальном обращении.