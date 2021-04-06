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Национальная галерея организовала виртуальную выставку для владельцев мобильных телефонов

Национальная галерея организовала виртуальную выставку для владельцев мобильных телефонов
Фото:123rf.com

Пользователи смогут в деталях рассмотреть любимые полотна

В декабре 2020 года Национальная галерея открыла иммерсивную выставку, главным экспонатом которой должна была стать картина нидерландского живописца Яна Госсарта «Поклонение волхвов» (The Adoration of the Kings). Спустя всего неделю музей закрылся из-за коронавирусных ограничений. Но теперь ценители искусства смогут насладиться полотном через экран мобильного телефона, пишет The Guardian.

Работники Национальной галереи под руководством Эммы Макфарланд представили уникальный виртуальный проект: пользователи смогут рассмотреть каждую деталь знаменитой картины, а также прослушать шесть стихотворений, которые написала и озвучила лондонская поэтесса Тереза Лола. «Цель виртуальной выставки – привлечь аудиторию и обеспечить получение приятных впечатлений», – заявила Макфарланд.

Иммерсивная выставка Sensing the Unseen: Step into Gossaert’s Adoration состоится этой весной, с 17 мая по 13 июня. А пока посмотреть одно из самых известных полотен на рождественскую тематику можно на сайте галереи.

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