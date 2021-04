Питие мое: в Англии (почти) открылись рестораны и пабы

В Англии открылось менее четверти лицензированных пабов и ресторанов – переживет ли пенный бизнес пандемию?

Все свободны!

Настал тот день, когда даже Борис Джонсон подстригся и отправился в любимый паб поднять пинту за здоровье нации – еще один шаг в правильном направлении по тропе полного и бесповоротного выхода Англии из локдауна.

Паб для англичанина – святое, но попасть внутрь храма ячменных напитков не удастся по крайней мере еще месяц, а может быть, и до конца июня. Пока фортуна дарит любовь и фунты стерлингов счастливым владельцам заведений с террасами и тем, кому муниципалитеты разрешили временно поставить столики на тротуарах и парковках. Осталось договориться с небесной канцелярией, чтобы британцам ниспослали аномально теплую и сухую весну, дабы могли они по привычке лечиться ото всех душевных хворей народными средствами: стаутом, элем, лагером, биттером да джин-тоником, – а там и сезон Pimm’s подоспеет.

Несмотря на ажиотаж в Сохо, фотографии из которого навели священный ужас на добропорядочных британцев в глубинке, в стране открылось меньше четверти заведений сектора общественного питания. Традиционно именно у пабов имеются территории на открытом воздухе (так называемые beer gardens), у ресторанов с этим сложнее.

Кстати, о Сохо: в этот район на прошлых выходных стеклись тысячи лондонцев, лишенных барных радостей аж с Рождества. Некоторые улицы района сделали пешеходными – на них сначала тесными рядами выстроились столики, а к вечеру уже стали укладываться штабелями перебравшие посетители. Несколько улиц Вест-Энда были закрыты для движения транспорта с 5 дня до 11 вечера, чтобы создать открытые зоны отдыха – все в рамках мер, принятых Вестминстерским городским советом.

Понятно, что Сохо превратился в вечеринку под открытым воздухом; в прессе даже проскальзывали сравнения с атмосферой VE Day (Victory in Europe – 8 мая 1945 года, когда Великобритания и союзники признали капитуляцию нацистской Германии). И тут в тяжелом положении оказались стражи правопорядка, которые в нынешнее время еще и надзирают за соблюдением правил социального дистанцирования. О дистанцировании разгоряченные алкоголем гости быстро забыли, а владельцы простаивавших почти год заведений на многое закрывали глаза и вызывали полицию, если только дело уже доходило до драк. Но полицейских на такую ораву просто не хватало, да и превращать первые выходные свободы в массовые столкновения с полицией властям тоже не с руки – раскачивать лодку, где все радостно держат по пинте, сейчас не время.

В интервью газете The Guardian председатель Федерации столичной полиции Кен Марш объяснил, почему уличные офицеры полиции оказались в невыгодном положении: их проклинают как за жесткие действия, так и за бездействие. Марш считает, что муниципалитеты дали людям свободу делать что вздумается, а полицию вызывают, когда уже появляются серьезные проблемы. А Джон Аптер, национальный председатель Полицейской федерации, прямо сказал журналистам: «Совершенно очевидно: алкоголь и социальное дистанцирование не сочетаются».

Кто виноват и что делать?

Винить владельцев пабов и ресторанов за желание отыграться после локдауна сложно. Индустрия гостиничного бизнеса и общепита – в числе тех, кто хуже всех перенес пандемию. То заведения совсем закрывали, то ограничивали им время работы до 22:00, то требовали соблюдения специальных мер по рассадке, дезинфекции, заполняемости и отслеживанию посетителей, а это существенные расходы.

Когда в октябре парламентарии одобрили ресторанный комендантский час, сидевшие месяцами без работы герои лондонской кулинарной сцены с тарелками, кастрюлями, сковородками и половниками в руках вышли на Парламентскую площадь, пытаясь добиться снятия ограничения на работу общепита после 22:00. А ведь в местах общественного питания происходило менее 4% заражений! Для сравнения: в школах и колледжах показатели были выше в десять раз. Авторитетный британский шеф-повар Нил Ранкин (Niel Rankin), владелец ресторанов Temper и Simplicity Burger, раскритиковал действия властей: «Люди пытались быстрее напиться до десяти вечера, потом была давка в такси, метро и автобусах – кто соблюдал эти правила социального дистанцирования? Но ведь метро никто не закрыл».

Сегодня многие представители индустрии все еще недовольны. Один из самых частых аргументов – почему открыты магазины, где люди толкаются в закрытом помещении, а рестораны не могут работать, пусть даже с 50-процентной заполняемостью, использованием системы отслеживания контактов Track&Trace и обслуживанием только за столами? Ради справедливости, говорят они, стоит заставить магазины выставлять ассортимент только на тротуарах.

Наши люди

А как поживают в жестких условиях пандемии заведения, открытые русскоговорящими жителями Британии? Владелец паба The Warwick в Пимлико Артем Кравцов поделился новостью: муниципалитет сделал дорогу перед его пабом односторонней, а значит, террасе – быть. Артем пережил локдаун благодаря системе furlough: «Работа навынос не выстрелила – в моем районе не было большой проходимости в локдаун, а какой смысл в том, чтобы держать открытой кухню и максимум выходить в ноль? Мне еще повезло договориться с лендлордом – некоторых моих знакомых владельцы просто выживали, требуя полную аренду, когда бизнес не зарабатывал».

А вот Анне Цюбе, владелице TDO Cafe-Bistro у Канари-Ворф, локдаун – невероятно! – помог: «Даже те, кто раньше передвигался по маршруту «работа – дом – работа», стали гулять пешком и неожиданно обнаружили наше кафе». Анна, которая владеет кафе вместе с мужем и сестрой, быстро пересмотрела стратегию бизнеса: «Мы начали работать навынос, потом приняли участие в программе Eat Out to Help Out, по которой правительство оплачивало 50% по счету, – в кафе был аншлаг». А сейчас у Ани работает и терраса, и доставка на Uber Eats и Slerp.

Владелец Café Pacifico Петр Михайлюк открыть свое заведение в Ковент-Гардене не смог, но вложил деньги в Primos Mexican Cantina в районе Finsbury Park: «Низкая арендная плата позволила сохранить рабочие места. Если не будет еще одного локдауна, то мы выживем». За пивом в южном Лондоне тоже к нему – на Vauxhall в Food and Beer Garden Pop-up.

Cheers, друзья!

Подготовила Елена Лео