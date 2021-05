Тонкости общения с британцами в вопросах и ответах

На вопросы наших читателей отвечает Елена Маккефри, профессиональный филолог и социолингвист, сотрудник Университета Кента (Великобритания), преподаватель старейшей частной школы в Англии, The King’s School в Кентербери, и идейный вдохновитель онлайн-проекта English Qi (key) for effective communication, который помогает иностранным специалистам освоить британский английский. Что нужно, чтобы стать своим в англоязычной среде и успешно двигаться по карьерной лестнице?

– Какие культурные коды нужно соблюдать при общении с британцами? В чем разница по сравнению с постсоветским пространством?

– В самом начале общения нужно понимать, что британец, приветствуя вас или задавая вам какой-то вежливый вопрос, не ожидает услышать в ответ полную историю вашей жизни и не рассчитывает ни на что, кроме нескольких шаблонных фраз. Скажу больше: начнете отвечать по существу – прослывете занудой и человеком не от мира сего. К таким шаблонам относится и разговор о погоде – иностранцам он кажется совершенно нелепым, а для англичан является социальным кодом, демонстрирующим, что, во-первых, человек в курсе национальных особенностей и адекватен, во-вторых, находится с ним на одной волне и заинтересован в разговоре.

Пройдя этап начального знакомства через фразы о погоде и поняв, что обе стороны готовы к продолжению общения, можно действовать по определенной шкале продвижения от менее личностных тем к более сокровенным. Какие темы будут хорошо восприняты собеседником? Например, еда и все, что с ней связано, – от похода в рестораны, кафе, пабы, от качества кухни до обсуждения интерьеров заведений. Следующий момент – путешествия. Также в контекст впишутся разговоры про домашних питомцев, потому что все и всегда реагируют на них с большим интересом. Тема вроде бы и личностная, однако не затрагивает каких-то глубинных понятий. А вот обсуждать семью, работу, бизнес-партнеров и личные проблемы – это последнее дело в разговоре с британцами. Конечно, если вы стали добрыми друзьями, тогда вы коснетесь личных аспектов в беседе.

Что касается разницы, то люди с постсоветского пространства, как правило, не любят болтать: им кажется это легкомысленным и несолидным. В разговорах они предпочитают поддерживать более глубинные, серьезные темы.

– По сети гуляет таблица перевода с английского на английский, иллюстрирующая, что британцы привыкли маскировать критику и равнодушие за вежливыми формулировками. Но как понять, что они действительно позитивно настроены? Например, когда педагог действительно хвалит ребенка, а не указывает на изъяны? Или как говорить правду в офисе и при этом быть правильно понятым, а не прослыть хамоватым иностранцем, которого будут сторониться?

– Вопрос действительно очень актуален для русскоговорящих специалистов, работающих в Великобритании. В английской школе – и в начальной, и в средней – преподаватели поддерживают учеников. Они всегда на стороне подопечного: только так можно влиять на успеваемость. И я, посвятив педагогике двадцать лет, эту позицию приняла, осознала ее продуктивность.

Дело в том, что людям важно, чтобы в них верили, потому что вера окружающих очень сильно мотивирует. В английских начальных школах нет оценок, поэтому всю информацию об обучении детей родители получают только от педагогов. Здесь учитель всегда должен высказываться исключительно позитивно – это как библейский постулат. Например, фраза «You are always trying so hard, well done. Could you try a bit harder on completing your work on time?» («Ты так усердно работаешь, молодец! А можешь постараться сдавать свою работу вовремя?») означает, что, к сожалению, все не так хорошо. Зная подобные маркеры, можно расшифровывать отношение учителя к успеваемости ребенка.

Если же учитель будет говорить напрямую, что у ребенка ничего не получается, у него мало шансов и вообще он абсолютный разгильдяй, то ни к чему хорошему такая риторика не приведет. На мой взгляд, позиция британских преподавателей, которые всегда хвалят и говорят: «We don’t have CAN’Ts in the class, we only have CANs» («Каждый может что-то сделать в силу своих способностей и желания»), – очень конструктивная.

Кроме того, британское образование имеет почти индивидуальный подход – например, в каждом классе есть от трех до пяти вариантов одного задания. Таким образом, ребенок получает задание по своим способностям, которое он сможет выполнить. И в результате после школы мы получаем выпускников, уверенных в своих силах. Они не впадают в депрессию и не сдаются после каждого отказа, потому что знают, что будут востребованы и добьются поставленной цели. Это великое достижение британской системы образования, потому что дети, в которых верят, достигают гораздо большего.

Другой вопрос, что, когда эти повзрослевшие британцы с вечно позитивным отношением к ним учителей попадают в профессиональную среду, фразы типа «But I tried so hard…» («Но я ведь очень старался…») уже не работают, ведь в офисе никого не волнует, старался сотрудник или нет: важен результат. И тут происходит некий когнитивный диссонанс.

Относительно правды на работе – говорить ее нужно, но с истинно британской позиции, задавая вопрос в сослагательном наклонении, который подразумевает альтернативу. По сути принцип похож на школьный. Например, вместо «This project is no good» («Этот проект совершенно никуда не годится») лучше сказать «I know you spent a lot of time on this. Would you be able to look at this project again, please?» («Я знаю, ты потратил много времени на это. Ты не мог бы проработать этот проект еще раз, пожалуйста?»). Вы не сетуете по поводу плохого проекта, а предлагаете выход из ситуации, призываете к действию. Это служит нескольким целям одновременно: вы сохраняете хорошие отношения с коллегами, вас воспринимают как конструктивного критика, в вас видят перспективного сотрудника, способного двигаться по карьерной лестнице.

– Расскажите о таких понятиях, как banter (подтрунивание, подшучивание) и self-deprecation (самоуничижение). Как работает последнее в наше время, когда самопиар в соцсетях необходим для достижения успеха?

– Пожалуй, начну с практического совета, которым пользуюсь на протяжении многих лет. Для того чтобы презентовать себя, при этом не выглядя слишком самонадеянным, говорите о себе в третьем лице. Например, вместо «I am really good at quantitive methods in financial modelling» («Я прекрасно разбираюсь в квантитативных методах в финансовом моделировании, я вам сейчас тут все разрулю») лучше будет сказать «My colleagues have previously said, that my quantitive methods are really effective» («Мои коллеги в свое время сказали, что мои методы оказались чрезвычайно эффективными»).

Таким образом вы убиваете сразу двух зайцев. С одной стороны, вы передаете мнение о вас других людей, выставляя себя в выгодном свете. С другой – не хвалитесь напрямую (во-первых, хвалить самого себя несолидно, во-вторых, такие слова не внушают окружающим доверия). И здесь я уже говорю не столько о лингвистике, сколько о психологии и социолингвистике: каким образом определенные речевые обороты влияют на психику и отношение к вам людей, это намного глубже. Для соцсетей такой метод тоже работает. Обратите внимание, насколько солиднее выглядит человек, рекламирующий свои профессиональные навыки, программы или продукты через отзывы клиентов.

Но несмотря на то что banter и self-deprecation – это все-таки разные понятия: banter (mock-insults) – насмешки над другими, а self-deprecation – самоуничижение, их можно свести воедино.

«You look like a movie star!» – «What movie star?» – «Mrs Doubtfire» (аналог: «Ты просто звезда, хоть сейчас на обложку!» – «Обложку чего?» – «Мурзилки») – пример употребления banter.

Self-deprecation – это национальная британская черта, но искусство его использования заключается в том, чтобы, рассказывая о себе в уничижительной форме, вывести себя на более высокий уровень. Пример: «Знаешь, я совершенно ничего не понимаю в типах вермишели, я кое-как разбираюсь только в биопроцессах нейрохирургии». С одной стороны, вы говорите о себе уничижительно (вы чего-то не знаете), с другой – приводите пример того, в чем вы хорошо разбираетесь, и оно несомненно выше по рангу.

Такие приемы работают как в устной, так и в письменной речи – мимика здесь не так важна. По сути, использование banter и self-deprecation – это приемы для оттачивания навыков тонкого, сухого британского юмора.

– Какие книги или приложения вы бы порекомендовали тем, кто свободно владеет английским, но общаться с носителями так и не научился?

– Я назову оптимальный список, исходя из моего опыта. Первая рекомендация – книги «Как быть британцем?» и «Английский юмор для начинающих». Написал их Джордж Микеш, венгр, приехавший в Великобританию в начале XX века. Он прекрасно пишет по-английски, и его произведения пронизаны великолепным британским юмором, который Микеш, очевидно, освоил, уже живя здесь. А поскольку он сам иностранец, его замечания еще более стоящие и ярко демонстрируют ту разницу, которую нам часто сложно осознать. Причем как раз обладание этими навыками позволяет иностранцам быстрее вписаться в профессиональную среду. Умение тонко, красиво и сухо пошутить поднимет вас на необыкновенные высоты в британском обществе.

Вторая рекомендация – книга антрополога Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами: скрытые правила поведения». И несмотря на то что существует масса других работ на тему классового общества, поведения, произношения, восприятия, это наиболее полная версия, на мой взгляд. Хотя здесь мы уже углубляемся в антропологические и социолингвистические исследования.

Плюс аудиоприложение Building a Better Vocabulary, позволяющее осваивать стилистические формулы, речевые обороты в английском языке. Я приверженец лексического подхода, потому что, используя в речи устойчивые словосочетания, вы избежите одной из главных ошибок всех иностранцев, которые сначала составляют предложения на родном языке, а потом переводят их на английский. Когда мы сочиняем речь из слов (по кирпичикам), которые мы вроде бы знаем, ставим их в какие-то предложения, по нашему мнению неплохо переведенные с родного языка, в итоге получается такая кривоватая хижина. А с помощью словосочетаний (блоков) у вас сразу выстроится небоскреб – грамотные предложения, отражающие ваши притязания на более высокий уровень.

– Каких тем нужно избегать при общении с англичанами, чтобы не обидеть собеседника?

– На мой взгляд, в целом ругать что-то сугубо британское – знак плохого тона. Раз уж вы приехали в эту страну, конечно, можно быть недовольным чем-то, но подходить к критике нужно конструктивно, например предложить альтернативу. Пожалуй, очень английское в общении – поинтересоваться, где человек живет. В Британии существует четкое разделение по географическим районам (благополучные и фешенебельные или бедные и опасные). Зная, в какой части Лондона живет человек, можно молниеносно составить представление о его социальном статусе, образовании и уровне финансового дохода.

– Как к ошибкам в речи относятся британцы? Они прощают языковые казусы иностранцам?

– Сегодня в британском обществе широко поддерживается концепция адаптивности, инклюзивности, многообразия и лояльности. У меня много знакомых и коллег – небританцев без прекрасного английского произношения, оперирующих теми речевыми оборотами (помните про лексический подход?), к которым привыкли носители, и их воспринимают адекватно. Более того, они продолжают двигаться по карьерной лестнице и преуспевают.

Возвращаясь к идее адаптивности, скажу, что в британском обществе сегодня действительно принимают – более того, обязаны принимать – иностранцев, которые неидеально владеют английским. Я бы не рекомендовала зацикливаться на мнении, что если у вас нет прекрасного британского произношения, то ничего и не получится. Я считаю, что произношение вторично. Замечательно, когда получается звучать красиво, но не у всех есть возможность просиживать часами в лингафонном кабинете, как делают в вузах. Однако если вы профессионал и можете грамотно говорить, даже без блестящего британского произношения, то вы имеете цену на рынке, вас будут воспринимать, к вам будут прислушиваться, у вас есть прекрасные шансы получить хорошую работу.

– Важен для местных мужчин в общении с иностранными девушками (теми же русскоговорящими) их уровень владения английский?

– Я буду неправа, если скажу, что это совершенно не влияет на отношения. Безусловно, понимать друг друга нужно, причем не только с помощью языка жестов и секса. Для британцев в отношениях очень важны паритетные начала. Девушки, приезжающие из России или с постсоветского пространства, ведут себя как принцессы: их вывезли, накормили, напоили, цветы подарили, отвезли домой. Эта концепция совершенно не работает в Великобритании.

Я раскрою нашим читательницам один секрет: если девушка на свидании предложит сама заплатить за себя, например 50 на 50, то английский мужчина, скорее всего, продолжит с ней общение. Понятно, что в нашем пространстве (постсоветском) не все мужчины готовы к такому повороту, но неужели они ничем не могут больше завоевать даму, кроме как оплатить ей ужин? Такое позиционирование женщины в самом начале знакомства впоследствии сильно влияет на будущие отношения. Таким образом, платя за себя, она изначально заявляет о своей независимости, возможности развиваться, работать, и мужчина признает в ней личность. Конечно, здесь имеет значение статус, образование. Чаще всего это целеустремленные девушки, идущие вперед. И для британцев такой типаж очень привлекателен.

Еще хочу отметить, что британские мужчины считают русский акцент у девушек очень милым («the Russian accent is endearing»), поэтому в отношении акцента наши соотечественницы точно выигрывают.

Беседовала Елена Неделя