eBay – площадка, открытая для всех

Однажды моя русская приятельница показала стопку детских одежек и печально вздохнула: дескать, придется выкинуть или подарить, потому что малы стали, а ведь почти неношеное все. На вопрос, почему бы не продать их через eBay, она искренне удивилась – оказывается, всегда думала, что для этого нужно быть зарегистрированным как индивидуальный предприниматель или что-то в этом роде. Детали работы онлайн-аукциона eBаy действительно знают не все, поэтому сегодня мы расскажем об этом подробнее.

Что же такое eBay?

Для начала стоит уточнить, что eBay – это не один сайт, а их сеть. Родилась компания в США, но в большинстве развитых стран у нее есть свои региональные сайты. Они работают на местных языках, принимают национальную валюту и предлагают связанные с локальными службами сервисы. Все региональные сайты связаны между собой, и когда покупатель ищет на них какую-то вещь, то находит товары по всему eBay. Регистрация на одном из сайтов системы дает возможность продавать товары покупателям стран, где работает корпорация eBay, а также продавать и покупать через любой региональный сайт сети, не регистрируясь на нем отдельно.

Создание аккаунта

Покупать можно и без регистрации, с гостевым доступом, а вот для продажи на eBay необходимо зарегистрироваться. Система при регистрации первым делом создаст для вас аккаунт. Существуют два типа аккаунтов: персональный (personal) и деловой (business). Первый предназначен для тех, кто продает нерегулярно и только свои вещи. Второй – для тех случаев, когда электронная торговля превращается в коммерцию. Его охотно заводят обладатели мелкого личного бизнеса: такой аккаунт дает возможность не только продавать большие объемы товаров и одинаковые предметы крупными партиями, но и покупать нужные для работы вещи и материалы не на себя, а на имя компании. Когда затраты проведены таким образом, их гораздо легче подтвердить при заполнении налоговых документов. Создается бизнес-аккаунт так же, как личный, но при регистрации необходимо указать имя компании, адрес, на который она зарегистрирована, и некоторую другую дополнительную информацию.

Те, кому нужен бизнес-аккаунт, разберутся и без помощи. Мы же внимательно рассмотрим обыкновенные, личные аккаунты. Процедура их создания очень проста и занимает всего несколько минут. Для начала просто нажмите кнопку «Sign up for an eBay account», а дальше сайт предложит вам выбор, каким способом зарегистрироваться: через уже имеющуюся регистрацию в Facebook, Google, Apple или просто вручную ввести всю нужную информацию. Данные требуются самые простые: имя, адрес и т. д. По завершении регистрации вы получите подтверждающее письмо – нужно нажать на кнопку «Подтвердить» для верификации указанного адреса электронной почты.

Единственный момент, который может смутить, – привязка аккаунта к банковскому счету и согласие на автоматические платежи компании eBay за ее услуги. Это обязательное условие пользования, отказаться от платежей нельзя. По пользовательскому соглашению, компании eBay полагается определенный процент за каждую вещь, которую вы продадите. Чтобы его получить, раз в месяц eBay будет выставлять вам итоговый ежемесячный счет (туда войдут проценты от всех ваших продаж за месяц и все дополнительные платные услуги, которыми вы воспользовались), отправлять его в банк и получать с вашего банковского счета автоматическую оплату. Копия счета придет вам по электронной почте.

My eBаy

Итак, вы создали аккаунт. Все, с этого момента вы можете и покупать, и продавать. Также у вас появится собственная директория на сайте под названием «My eBаy». Она разделена на три части: «Activity», «Messages» и «Account». В разделе с сообщениями хранится переписка – сюда вам будут приходить письма от самой компании (счета, напоминания и прочее), а также письма и вопросы от покупателей. Все они будут автоматически пересылаться на электронный адрес, указанный при регистрации. В разделе «Account» – ваши личные данные и данные банковского счета. В разделе «Activity» – ваша деятельность на сайте: продажа, покупка, поиск, наблюдение и т. д. В ней нас как продавцов в первую очередь интересует раздел «Selling», а точнее его главная страница, под названием «Selling overview». Здесь сведена воедино вся информация по вашей торговле: сколько лотов выложено, продано и не продано, какие товары пора отослать покупателю, какие описания нужно дополнить, для каких покупателей нужно оставить фидбэк; тут же указан ваш лимит бесплатных выкладок, его остаток и все прочие нужные данные.

Стоимость

Абонентской платы за пользование обыкновенным личным аккаунтом на eBay нет, но с каждой продажи нужно платить корпорации eBay процент от итоговой цены, а количество лотов, которые можно выложить бесплатно, ограничено. Объем бесплатных лотов сильно варьируется – от 10 до 1 000 в месяц – и зависит от стажа торговли, рейтинга по отзывам покупателей, страны доступа и еще нескольких показателей. В пределах этого лимита платить за выкладку лотов на сайт не требуется – только процент в случае продажи. А вот за каждую дополнительную сверхлимитную выкладку придется заплатить 35 пенсов – независимо от того, купят товар или нет. Если вы выложите сверх лимита один и тот же предмет несколько раз за месяц, платить придется за каждую выкладку. Лимит бесплатных лотов дается сугубо на месяц, далее не сохраняется.

Схема работы

Суть торгов в том, что это аукцион. Продавцы выкладывают товары-лоты по низкой цене, а покупатели торгуются за них, каждой сделанной ставкой (the bid) поднимая цену, но не на сколько захочется, а на определенную сумму, единую для всех, – сайт считает ее автоматически (это процент от начальной цены). Соответственно, с каждой новой ставкой цена увеличивается на фиксированную сумму, и если участников много, то они способны увеличить цену в десятки и сотни раз. Иногда бывает, что «бодаются» всего два человека, бесконечно перебивая ставки друг друга.

Покупатель, на ставке которого аукцион закончился, выигрывает торги и обязан купить лот по финальной цене в течение трех дней. Оплата делается через систему eBаy, деньги от покупателя поступят на счет, к которому привязан ваш аккаунт на сайте.

Выкладка товаров на сайт

Вы зарегистрировались, вникли в правила и готовы торговать. Для этого нужно выложить товар на сайт, чтобы его увидели покупатели. Для начала нажмите кнопку «Sell» на главной странице. В ответ сайт покажет вам страничку для введения названия лота. Название должно быть сформулировано так, чтобы вещь легко находилась поисковиками, поэтому не стоит писать «куртка» или «Мустанг» – лучше «Grey Mustang Jacket for boy Size 5».

Вводим название – открывается основная страница выкладки, где нужно детально описать лот. Здесь есть платные и бесплатные опции. Рядом с каждой есть значок «i» – если подвести к нему курсор, высветится инструкция по заполнению пункта. Рядом с платными услугами всегда указана их цена.

Начнем по порядку. Первая характеристика – «Category», то есть вид товара (одежда, посуда, духи и т. д.). Сайт честно пытается выбирать категории автоматически, но часто у него не получается, приходится исправлять данные вручную при помощи опции «Change category». Можно указать больше одной категории, но это уже платно.

Следующая обязательная графа – «Condition». Вещь может быть новой и с этикеткой, новой без этикетки (упаковки), подержанной или поврежденной. Добавляем фотографии – до 12 картинок можно выложить бесплатно. Я обычно заполняю форму на планшете и сразу им же и фотографирую: для устройств с фотокамерами есть удобная версия выкладки фотографий на сайт прямо из галереи.

Следующими на очереди идут «Item specifics» – характеристики вашего товара (цвет, размер, материал и т. д.). Часть из них сайт тоже выставит автоматически, взяв из названия лота. Заполнять все графы не обязательно, но основные сведения, вроде цвета и размера, лучше указать.

«Item description» – это свободное описание предмета своими словами. Здесь нужно указать все особенности, уточнить все размеры и т. д., и главное – перечислить все имеющиеся дефекты, вплоть до самых маленьких. Об это часто спотыкаются новички: многим кажется, что если дефект мелкий, то его можно не указывать. Но если покупатель, получив свою вещь, найдет на ней дефект, которого нет в описании, он имеет право покупку вернуть, даже если вы продали ее по опции «без возврата». Такие случаи сильно снижают рейтинг продавца, а покупатель при этом может подать на вас жалобу администрации и оставить соответствующий отзыв. Поэтому описание должно быть максимально честным, а основные дефекты лучше еще и на фотографиях отразить. Кроме того, нужно корректно указать состояние: если вещь хотя бы раз использовали, обозначать ее как новую не стоит. Лучше написать так, как есть.

Следующая важная графа – вид торговли: «Auction» или «Fixed price». В первом случае товар будет выложен на аукционные торги (порядок описан выше), а во втором – будет продаваться за фиксированную стандартную цену, как, например, на Amazon.

Далее следует выбор цен: «Starting price» – стартовая цена, «Buy it now price» – цена, за которую вы даете возможность купить предмет немедленно, не дожидаясь конца аукциона (она должна быть выше стартовой на определенный процент, сайт сам ее посчитает), и «Reserve price» – минимальная цена, за которую вы согласны продать свой товар. Сайт eBay изо всех сил подталкивает покупателей выкладывать лоты за минимальную стартовую цену £1. Но некоторых вещей на сайте так много, что, когда выкладываешь вещь за £1, велика вероятность как раз за эту сумму ее и продать. Подстраховаться от такой ситуации можно путем назначения reserve price, и тогда продажа состоится, только если цена на аукционе поднимется выше указанной суммы. Это платная услуга. Я обычно задаю цену низкую, но все же не символическую и обхожусь без дополнительных платежей.

Строку «Best offer» можно пропустить, а можно и разрешить – стоящая в этой графе галочка даст покупателям возможность делать вам предложения по цене.

Если вы продаете товары через аукцион, то продавать их можно только по одному. Если же вы выбрали выше опцию «Fixed price» и предметы одинаковые, то в следующей строке можно указать количество товаров и продать их все, пользуясь одной выкладкой. После каждой покупки сайт автоматически исправит количество доступного товара.

Опция «Returns» дает покупателю возможность вернуть вещь, если она ему не подошла или не понравилась. Можно оставить графу пустой – тогда возвратов по желанию покупателя не будет. Стоит учесть, что если покупка оказалась повреждена, не соответствует описанию или имеет не указанные в описании дефекты, то покупатель имеет право ее вернуть и получить назад свои деньги, вне зависимости от того, как вы заполнили этот раздел.

Последняя часть посвящена способам доставки, и их удобнее всего выбрать из уже готового перечня. При использовании собственной доставки eBay или Royal Mail сайт сам подсчитает стоимость (и она будет чуть ниже, чем напрямую у Royal Mail). Можно указать стоимость доставки и произвольно, вручную заполнив соответствующий раздел.

Здесь же можно выбрать возможность международной доставки, и это интересный момент. Поисковик eBay ищет по всей системе, но если вы разрешите международную доставку, то ваш товар будет виден покупателям в основной части поиска. Если не разрешить международную доставку, то ваш лот все равно будет виден покупателям со всего мира, но с пометкой «Товар не доставляется в вашу страну, свяжитесь с продавцом до участия в аукционе». Можно вручную выбрать, куда вы согласны отправлять посылки, а куда нет. Иногда бывает, что покупатель из другой страны предлагает хорошую цену – в этом случае можно отослать товар даже за указанные вами пределы, никаких санкций за это со стороны eBay не последует, выбор целиком за продавцом. Я ограничиваю доставку пределами Евросоюза, чтобы через таможню не проводить.

Под конец прокручиваем страницу до самого низа и видим последнюю строку – «Fees». Это цена выкладки. Если вы хотели сделать выкладку бесплатно, а тут почему-то указаны какие-то деньги, значит, вы незаметно для себя подключили платную услугу, проверите – найдете. На этом все. Как только вы нажмете кнопку «List with displayed fees», ваш лот появится на сайте. Отслеживать ход торговли удобнее всего через страницу «Summary» в разделе «My eBay». В левой ее части вы найдете панель, где можно проверить, какие у вас есть проданные, непроданные, недооформленные и активные (то есть прямо сейчас выложенные на торги) лоты. На странице активных лотов можно увидеть количество просмотров товара, количество тех, кто за ним наблюдает, и количество участников аукциона.

Если вы выложили вещь, но ее не покупают, стоит проверить количество просмотров и, если оно невелико, снизить цену. Хуже всего покупают обыкновенную (не брендовую) одежду, книги и всякую рухлядь, еще не состарившуюся до понятия «антиквариат», – просто потому, что всего такого очень много. Хорошо покупают подержанную технику, интересный винтаж, духи и предметы старины.

Доставка

После окончания аукциона и оплаты товара вы обязаны отослать товар покупателю в срок, указанный при выкладке лота. Если вы воспользовались автоматическим подсчетом стоимости доставки, то почтовую этикетку тоже можно распечатать прямо с сайта – ссылка есть на той же боковой панели страницы «Summary» раздела «My eBay».

Стоит учесть, что по правилам eBаy ответственность за доставку целиком и полностью несет продавец. Если товар потеряют на почте, украдут из почтового ящика получателя, задержат на таможне и затем посылка не найдется, то полученные деньги придется вернуть. Поэтому дорогие вещи лучше отсылать с доставкой «под подпись» и с номером для отслеживания.

После отсылки нужно зайти на страницу «Sold» в директории «My eBay» и пометить отправленные покупки как отосланные. На этой же странице можно выставить покупателю счет, объединив покупки в одну доставку (если кто-то купил у вас несколько вещей стразу), и связаться с покупателем.

Подготовила Елена Чернявская