Флит-стрит и Стрэнд: ось городской истории

Стрэнд и Флит-стрит часто называют самыми знаменитыми улицами Лондона, и это на самом деле так. В Лондоне, наверное, не найдется жителя, который не был бы знаком с этим местом, и причина проста: здесь своеобразная историческая ось города. Как бы город ни менялся, русло дороги оставалось прежним с тех пор, как ее более двух тысяч лет назад проложили жившие рядом кельтские племена. Каждый поворот и перекресток – проход в иное время. Сегодня в своеобразном виртуальном туре мы пройдем по Флит-стрит и Стрэнду от паба «Старый чеширский сыр» до Трафальгарской площади и поищем двери в прошлое – иногда смешное, иногда мрачное, но всегда интересное.

Начать можно, собственно, с паба, одного из самых интересных в Лондоне. Официально считается, что он основан в 1538 году, но это только дата первого упоминания в документах, на самом деле паб стоит здесь дольше. Во время Великого лондонского пожара здание частично сгорело, но в 1668 году его восстановили, и с тех пор изменений в нем почти не было. Это, пожалуй, не дорога в прошлое, а оно само в чистом виде. Отличается «Сыр» оформлением, сохранившимся с XVII столетия, особо уютной атмосферой и литературным прошлым: почти двести лет заведение было чем-то вроде литературного клуба, где бывали Конан Дойл, Киплинг, Диккенс, Честертон и другие известные писатели. Клуб не был формальным – писатели просто собирались и читали новые главы своих романов. Сейчас паб открыт для всех желающих, и эль тут до сих пор хороший. Адрес: Ye Olde Cheshire Cheese, 145 Fleet Street, London EC4A 2BU.

Далее сворачиваем с Флит-стрит направо и выходим в закрытый дворик под названием Гоф-сквер (Gough Square). Здесь частично сохранилась оригинальная застройка XVII века – маленькие темные домики. Сквер также порадует нас домом-музеем доктора Джонсона (Dr Johnson’s House, 17 Gough Square, London EC4A 3DE) – английский литературный критик, лексикограф и поэт Самюэль Джонсон, составитель первого толкового словаря английского языка, проживал здесь в XVIII веке. Дом почти не изменился с тех пор, в него можно зайти и посмотреть, как жило образованное сословие двести с лишним лет назад (хотя само здание старше: ему более трехсот лет). Музей открывается со 2 июля, входной билет стоит £8. В сквере есть очаровательный памятник – небольшая статуя кошки, сидящей на книге. Она установлена в память о коте Джонсона по кличке Ходж. Доктор очень любил его и даже разрешал сидеть на столе во время работы над словарем.

Названия соседних со сквером переулков, частично сохранивших застройку и колорит XVIII столетия, связаны с располагавшимися тут в ту пору заведениями и организациями, а на стенах кое-где уцелели эмблемы издававшихся здесь когда-то газет (Флит-стрит была улицей печатников). Но мы не станем задерживаться, выйдем назад на Флит-стрит и будем двигаться по ней дальше, к перекрестку с Феттер-лейн (Fetter Lane). У этой части города была мрачная слава: когда-то здесь стоял так называемый gibbet – клетка для вывешивания на публичное обозрение тел казненных преступников.

За Феттер-лейн вправо уходит крошечный переулок Хен-энд-Чикен-Корт (Hen and Chicken Court), и если верить городским легендам, то на углу этого перекрестка располагалась парикмахерская Суинни Тодда. Вы, наверное, помните леденящую кровь историю о парикмахере-убийце, который резал своих клиентов, и о его подружке-пекарше, использовавшей тела жертв для начинки пирожков? На самом деле эта история выдумана, но легенда существует не одно столетие.

Пройдем к соседствующей с переулком церкви Святого Дунстана на Западе (St Dunstan-in-the-West). Церковь здесь существовала издревле, но в XIX веке стала мешать движению, и ее перестроили, сдвинув вглубь улицы. Поэтому наиболее интересны украшающие здание внешние детали: каждый предмет – осколок прошлого. Самая примечательная деталь – часы. Они сделаны в 1671 году, и это первые уличные часы Лондона, у которых есть минутная стрелка. Раньше часы били: расположенные под часами фигуры гигантов приходили в движение и ударяли по колоколу. Гиганты – это мифические стражи Лондона, Гог и Магог. По одной из легенд, основавший город Брут Троянский победил жившее тут племя гигантов и поставил двух пленников стеречь ворота. Остальные крупные скульптуры сделаны в XVI столетии и попали сюда после сноса городских ворот Ладгейт (Ludgate) в 1760 году. Первая скульптура изображает королеву Елизавету I, а вторая – короля Луда и его сыновей. Король Луд, повелитель бриттов, – еще один мифический основатель Лондона, и, по легенде, именно от его имени происходит название города.

Ниже по Флит-стрит есть еще один старый паб, по левой стороне улицы, – Ye Olde Cock Tavern. Он тоже официально датируется XVI веком и тоже был когда-то литературным клубом, как и «Старый чеширский сыр». Чарльз Диккенс много лет встречался здесь с другими литераторами и журналистами. Адрес: 22 Fleet Street.

Дома, расположенные по левой стороне Флит-стрит, скрывают от любопытных глаз исторические стены Темпла – бывшей резиденции ордена тамплиеров. Построили ее в XII веке, но потом орден распустили, а его имущество передали в собственность короны. Позже Темпл был арендован судебным инном (союз юристов), и он до сих пор здесь работает. К сожалению, сооружение сильно пострадало во время военных бомбежек, так что нынешние красивые здания Темпла не оригинальная застройка, а очень хорошая реконструкция. Кроме одного исключения – церкви Темпл (Temple Church).

Свернув налево, можно попасть на территорию Темпла и выйти непосредственно к церкви, которая мало изменилась с XII века. По форме она повторяет храм Гроба Господня в Иерусалиме. Стены украшены средневековой каменной резьбой, а под полом похоронены рыцари-тамплиеры. Эта прореха во времени особенно глубока – в церкви довольно странная атмосфера, и многим становится тут не по себе. Вход платный, £7. Адрес: Temple, London EC4Y 7BB. Кроме церкви, в Темпле много других старых зданий – так, в Мидл-Темпл-холле (Middle Temple Hall) когда-то давал премьерный показ своей пьесы «Двенадцатая ночь» Шекспир, а ближе к реке сохранился очень приятный сад с розами.

Выходим на Флит-стрит, чтобы посмотреть здания по другую сторону улицы. Одно из них занято пабом The Old Bank of England, который на самом деле когда-то был банком. При перестройке всю внутреннюю отделку сохранили, поэтому здесь дверь в прошлое ведет нас в банковский офис середины XIX столетия, времен Шерлока Холмса и Дориана Грея. Адрес: 194 Fleet Street.

За пабом вдоль улицы тянется готическое здание Королевского суда. Выглядит оно старым, но на самом деле датируется XIX веком, а оформление под Средневековье – результат викторианской моды на готику. Над постройкой работали сразу три знаменитых архитектора, и результат получился на редкость ярким. Тут идут крупные судебные процессы. Вход для публики свободный, с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:30, но иногда спрашивают подтверждающий личность документ. Адрес: Royal Courts of Justice, Strand.

Между тем улица сменила имя: Флит-стрит перешла в Стрэнд. Точка «передачи эстафеты» обозначена колонной с драконом наверху, установленной прямо посреди дороги у здания суда. Колонна отмечает официальную границу Сити – в старину здесь стояли городские ворота, которые назывались Темпл-Бар (Temple Bar Gate).

Ниже по улице находится чайный магазин «Твайнингс». В 1706 году это была первая лондонская чайная, и она до сих пор работает и тоже не особо изменилась – обратите внимание на раритетные портреты на стенах. Адрес: Twinings, 216 Strand.

Дальше по Стрэнду, на островке прямо посреди улицы, стоит церковь Святого Климента Датского (St Clement Danes), основанная предположительно в IX–XI веках принявшими христианство викингами-датчанами. Соседняя с нею дорожная развязка еще старше – это место называется Олдвич (Aldwych), и именно здесь пришедшие на смену римлянам англосаксы построили свой город. Он тянулся между берегом реки Флит и нынешним Ковент-Гарденом. Останки центра древнего города нашлись тут случайно, при попытке построить очередную подземную парковку, – их датировали VII столетием. К сожалению, посмотреть их нельзя.

Возле Олдвича есть еще один островок посреди Стрэнда, с церковью Сент-Мэри-ле-Стрэнд (St Mary le Strand). Она существенно моложе (построена в 1717 году), но это очень изящное барочное здание. По другую сторону Стрэнда расположен Сомерсет-хаус (Somerset House) – пышный дворец, сочетающий в себе все архитектурные стили, которые входили в моду последние двести лет. Нынешнее строение заложили в 1776 году, для чего снесли более ранний Сомерсет-хаус – резиденцию герцога Сомерсета в Лондоне. Среди нынешнего великолепия кое-где сохранились остатки прежнего здания. Сомерсет-хаус долго занимали самые разные госслужбы, но сейчас здесь находится великолепный музей – галерея Курто (The Courtauld Gallery), где экспонируется лучшее в Британии частное собрание полотен импрессионистов. По зданию есть отдельные туры, без захода в галерею, они бесплатные и охватывают старые и новые части дворца. Экскурсии возобновятся с ноября. Адрес: Strand, London WC2R 1LA.

Идем дальше по Стрэнду. По левой стороне улицы тянется фасад отеля «Савой» (Savoy), на котором можно найти малозаметный вход в ресторан «Симпсонс» (Simpson’s). Это один из самых старых английских ресторанов в городе, где часто бывал Артур Конан Дойл, сделавший его любимым рестораном своих героев – Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Адрес: 100 Strand. Цены довольно высокие, существует дресс-код, специализация – британская традиционная кухня.

Отель «Савой» построен в конце XIX века знаменитым театральным менеджером, и изначально здание возводили как театр. Прежде тут стоял дворец герцога Савойского, а затем военная тюрьма и госпиталь для бедных, которые сгорели во время пожара. Великолепие отеля притягивает знаменитостей со всех концов света: Клод Моне и Чарли Чаплин, Гарри Трумэн и Эдуард VII, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, Элтон Джон и Фрэнк Синатра – все они предпочитали останавливаться в «Савое». И это, разумеется, далеко не полный список звездных постояльцев. Отдельно стоит отметить оформление отеля в стиле ар-деко и American Bar, самый старый коктейльный бар Лондона («американскими» назывались бары, подававшие модную новинку начала XX века – коктейли). Место было страшно модное, и эта прореха в полотне времени ведет в 20-е годы – эпоху фокстрота и «Великого Гэтсби». Кстати, именно тут Йен Флеминг придумал любимый напиток Джеймса Бонда. Заведение открыто для всех, оно дорогое и с довольно жестким дресс-кодом.

Завернув за отель, мы найдем королевскую часовню Савой (The Queen’s Chapel of the Savoy), построенную в 1516 году для госпиталя. Она маленькая и темная, но в ней сохранились перенесенные из другой церкви витражи XIII века и часть отделки начала XVI столетия. Адрес: The Queen’s Chapel of the Savoy, Savoy Hill.

Возвращаемся на Стрэнд и проходим два театра – «Адельфи» и «Водевиль», построенные в XIX веке. Они также оформлены в стиле ар-деко и славятся обитающими в них привидениями, особенно «Адельфи»: если верить слухам, тут частенько появляется дух актера Уильяма Терриса, убитого когда-то коллегой-актером.

Ниже по левой стороне Стрэнда находится длинное темное здание с магазином Topshop на основном этаже. Это остатки комплекса «Адельфи» – первой попытки построить квартирное жилье в Британии, предпринятой в середине XVIII века. Комплекс быстро пошел трещинами и развалился, но был популярен у богемы – например, здесь жили Бернард Шоу и Джеймс Барри.

Ниже Стрэнд выходит на Трафальгарскую площадь. Когда-то ее занимали Королевские конюшни и Сенной рынок, а сейчас тут можно найти здания на все вкусы сразу: самое старое – церковь Святого Мартина в Полях (St Martin-in-the-Fields), самое знаменитое – Национальная галерея, самое неформатное – самый маленький полицейский участок Британии, уместившийся внутри колонны в южно-восточной части площади.

Подготовила Елена Чернявская