Устраиваемся на работу в британскую медицину – 2

В первой части статьи мы начали составлять резюме для трудоустройства в NHS, а сегодня продолжим это делать.

Employment History

Раздел Employment History – своеобразная трудовая книжка, перечисление всех предыдущих мест работы, и чем полнее список, тем солиднее вы будете выглядеть в глазах потенциального работодателя. Но самое важное – занятость за последние три – пять лет (три года – требуемый минимум). Описать опыт работы следует в официально-деловом, а не разговорном стиле (примеры легко найти в интернете). Не забудьте, что вся информация должна быть подтверждена документально, поэтому даты и названия необходимо указать корректно, а документы – заранее перевести на английский язык.

Важная вещь, которую нужно учесть, – заполнение раздела Reason for leaving, то есть причины увольнения. Критика предыдущего работодателя в Британии воспринимается отрицательно, и даже для трудоустройства на госслужбу не стоит писать, что вы уволились, потому что были чем-то недовольны. Британцы пишут или что-нибудь нейтрально-личное, вроде «Я переехал и ищу работу поближе к новому месту жительства», или что-нибудь амбициозное, вроде «Я хочу профессионального роста». Все НR-менеджеры (менеджеры по персоналу) – взрослые и довольно опытные люди, им известно, что людям свойственно искать новую работу ради повышения заработка. Поэтому не стоит прямо указывать, что вы ищете зарплату повыше, лучше сослаться на те же личные причины, стремление к карьерному росту и т. п.

Особое внимание следует обратить на Employment Gaps – пункт, россиянам незнакомый. Так называется время, когда вы нигде не работали. В России до этого никому нет особого дела – у тех, кто начал работать в 90-е, вообще что только в трудовой книжке не написано, – но британцы такие пропуски не жалуют. Gap’ом считается отсутствие работы дольше трех месяцев. Ничего страшного в этом нет – у меня был такой пропуск: несколько лет училась, – нужно просто внятно объяснить, чем вы во время пропуска занимались (учились, растили детей, начали свой маленький бизнес и т. д.).

Referees

В этом разделе указываются люди, которые знают вас лично и готовы за вас поручиться, то есть подтвердить, что вы хороший (да, вот именно этими словами). В Восточной Европе такое не практикуется, а в Британии без рекомендаций никуда. Для работы в NHS нужны референсы с предыдущих мест работы за последние три года. В качестве поручителя может выступать HR, Line Manager или кто-то на ответственной должности (someone in a position of responsibility) – генеральный директор, старший менеджер и т. д. Для каждого refereе нужно указать рабочий имейл (не личный, это важно) – как подтверждение, что человек действительно тот, за кого себя выдает.

Если у вас в трудовой биографии есть пресловутые Employment Gaps, если это ваша первая работа или есть еще что-то, что может выглядеть в глазах работодателя сомнительно, то дополнительно нужны еще character reference, то есть чтобы кто-то на самом деле подтвердил, что вы хороший. Список character refereеs есть на официальном сайте – туда входят учителя, врачи, банковские менеджеры и представители других профессиой, которые подпадают под понятие «человек с положением в обществе» (with position in society). Особенно меня умилило наличие в этом списке владельцев местных пабов. Нам странно, что в глазах работодателя ручательство владельца пивнушки весомее государственного институтского диплома, но это дань ценимому британцами понятию community, а с ним приходится считаться. При выборе refereе обратите внимание на слово «qualified» в описании. Если оно есть, то неважно, какую должность ваш друг занимает, важно, что у него есть соответствующий диплом. Если указана только должность, то, наоборот, диплом неважен, важна занимаемая на работе позиция.

Как мне подсказали во время первых интервью, для NHS требуются минимум два референса (у меня сначала был один, с основной работы). После этого я раздобыла еще четыре (чтоб уж наверняка), и количество откликов тут же многократно возросло. Три референса были с работы (как у многих журналистов, у меня была не одна большая работа, а несколько поменьше), два – character references, оба от знакомых, подходящих под критерии. Перед тем как указывать кого-то в качестве refereе, надо спросить его согласия. Референсы будут проверять, уточнять ваши личные характеристики и срок работы (знакомства), поэтому имеет смысл заранее списаться с refereе на предмет его разрешения и уточнения сроков и дат.

Supporting Information

Раздел Supporting Information предназначен для того, чтобы вы сами рассказали, какой вы хороший. Тут надо указать все, что делает вас ценным работником для конкретно той позиции, на которую вы претендуете. Перечислить стоит как рабочий опыт и знания, так и личные характеристики. Обратите внимание: второе более важно. Опыт и знания из предыдущих частей резюме, в общем-то, и без пояснений видны (хотя их указать, конечно, необходимо), а вот наличие ответственности, желания помогать другим и прочих подходящих для вашей позиции качеств вовсе не очевидно.

Monitoring Information

Monitoring Information требуется только для сбора статистики системой NHS, ваш работодатель ее не увидит. Тут содержатся вопросы относительно расы, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. д. От работодателей ее закрывают ради соблюдения закона о равных возможностях.

Safeguarding

В разделе Safeguarding вас расспросят о наличии судимости и проблем с законом. Медицинские работники имеют доступ к личной информации, медицинским данным и прочим важным сведениям, завладев которыми преступники могут наделать много бед, поэтому вопрос серьезный.

На этом составление резюме окончено, осталось только подтвердить его. К удобству пользователей каждый раздел резюме на сайте NHS снабжен подробной инструкцией по заполнению – для успешности ей надо следовать дословно. Я в своем первом резюме кое-что пропустила, сочтя неважным, и, как потом оказалось, зря.

Отклик

Дальше ситуация развивается обычным порядком: работодатель выкладывает вакансию, вы на нее откликаетесь, и если ваше резюме его заинтересовало, то вы получаете приглашение на интервью.

У NHS есть одна особенность трудоустройства, давно ставшая, как оказалось, местным анекдотом, – это медлительность. Я откликнулась на первые понравившиеся вакансии и принялась ждать в расчете, что мне ответят в течение недели-другой. Но прошло две недели, а мое резюме все еще отображалось на сайте как не прочитанное работодателем. Потом прочитали, но и только. Прошел месяц – реакции нет. Вообще нет, никакой. Тут я уже начала беспокоиться и искать работу в других сферах, за пределами медицины, решив, что, видимо, совсем слабо выгляжу на местном рынке медицинского труда. Но потом проверила в интернете и обнаружила, что на медлительность NHS жалуются многие – по словам других соискателей, от отклика до приглашения на интервью может пройти два-три месяца.

Это оказалось чистой правдой: первый отклик был только через полтора месяца, а рекордсменом стал один большой и серьезный лондонский госпиталь, который отозвался на мое резюме почти через три месяца после моего обращения. Сложно что-то сказать по этому поводу, особенно когда в больницах не хватает работников, но факт остается фактом: NHS – один из самых медленных работодателей, ничего не поделаешь. Как мне объяснили, это результат тщательного отбора из огромного количества кандидатов на каждую вакансию.

Все это время я упорно откликалась на новые вакансии. Когда срок ожидания прошел, отклики стали приходить каждый день, но период затишья заставил понервничать. Так что если устраиваться на работу в этот сектор, к задержкам надо быть готовым морально и финансово. Кстати, по моему опыту, отказы приходят гораздо быстрее приглашений на интервью, и если вам долго не отвечают, то это хороший знак.

(Продолжение следует.)

Елена Чернова