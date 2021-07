Фестиваль «Фриндж» возвращается!

Вы наверняка слышали о ежегодном театральном фестивале «Фриндж», который проходит в августе в Эдинбурге. В 2020-м мероприятие по понятным причинам не состоялось, а в этом году фестиваль все же решено провести – правда, в несколько измененном формате. Рассказываем, как туда попасть, что посмотреть и на что обратить внимание.

Что же такое «Фриндж»?

В 1947 году в Эдинбурге было решено провести международный фестиваль искусств. Столицу Шотландии для этой цели выбрали, поскольку город не очень сильно пострадал от бомбежек, плюс в нем было достаточное количество гостиниц и театров для размещения зрителей и театральных коллективов. Организацией международного фестиваля искусств занимался знаменитый австрийский оперный импресарио Рудольф Бинг –он, кстати, также является основателем оперного фестиваля в Глайндборне.

В программу фестиваля Бинг отобрал музыкальные, театральные и оперные постановки, но внезапно восемь театральных коллективов приехали в Эдинбург без приглашения – просто очень хотелось показать себя. Прогонять эти коллективы не стали, но оставили вне программы, «на задворках» фестиваля («fringe» переводится с английского как «край», «обочина», «нечто выходящее за рамки»). Так и появился «Фриндж» – и со временем он стал куда известнее самого Эдинбургского международного фестиваля искусств, который уже сам оказался в тени «младшего брата», превратившегося в самое масштабное и престижное мероприятие подобного рода.

«Фриндж» считается свободным полем для демонстрации талантов и художественных идей: спектаклям, чтобы попасть на фестиваль, не требуется утверждения специальным репертуарным комитетом. На сцены выходят все, кому этого хочется, даже те коллективы, которые, может, и не попали бы на тот или иной официальный фестиваль. Выступают не только признанные исполнители, но и самодеятельные и студенческие коллективы. Правда, для зрителей это создает некоторое неудобство: вы можете как попасть на спектакль будущей звезды (создательница Fleabag Фиби Уоллер-Бридж в 2013 году получила премию «Фринджа» за свой моноспектакль, из которого потом родился сериал «Дрянь»), так и нарваться на бессмысленную ерунду, которую исполняет кто-то несмешной и самовлюбленный.

Кстати, больше всего на «Фриндже» стендап-комиков, но можно найти и другие жанры – моноспектакли, скетчи, иммерсивы, оперы, мюзиклы, комедии, древнегреческие и современные трагедии, арт-перформансы, детские спектакли и многое другое.

В 2019 году в фестивале принял участие 3 841 исполнитель (как одиночные, так и коллективы) – они продемонстрировали публике около 60 тыс. шоу.

Как в этом году организаторы заботятся о безопасности зрителей?

В 2021 году «Фриндж» пройдет в достаточно камерном формате. Часть шоу перенесут в онлайн: их либо будут играть в определенное время и устраивать живую трансляцию прямо со сцены, либо покажут в формате on demand, предоставляя возможность посмотреть их в любое время на протяжении фестиваля. Но и уличные выступления на Королевской Миле также планируется вернуть.

Часть представлений пройдет в специальных сооружениях на открытом воздухе, где будет обеспечена дополнительная вентиляция и ограничено количество присутствующих, чтобы у людей была возможность дистанцироваться. Вход и выход планируется сделать раздельно, чтобы не смешивать потоки зрителей. В помещениях нужно будет находиться в масках.

Все шоу будут проходить в соответствии с коронавирусными правилами и ограничениями, установленными советом Эдинбурга и шотландским парламентом. Ряд площадок смог получить финансирование от шотландского правительства и поделит между собой £1 млн на обеспечение мер безопасности зрителей.

Чтобы сократить взаимодействие между людьми, билеты на спектакли будут продавать только в электронном виде, от печатного буклета в этом году также решили отказаться. В этом есть смысл: многие исполнители, особенно те, кто планирует выступать онлайн, смогут добавиться в программу даже во время фестиваля.

Что смотреть?

Билеты на спектакли уже поступили в продажу, так что стоит изучить программу и поторопиться с выбором. Билеты продают на сайте фестиваля www.edfringe.com. Если нужное вам шоу уже распродано, попробуйте поискать билеты на сайте площадки, где будет проходить представление. На данный момент в списке почти 400 разных шоу, среди них:

• 1001 Open Mic Nights – акапелла-джукбокс-мюзикл с местом действия в караоке-баре;

• 1700s Haunted Underground Vaults Experience – драма-страшилка в подземельях под Старым городом;

• 1902 – иммерсив о нескольких парнях, которые хотят попасть на финал Кубка Шотландии по футболу;

• Feelgood Academy – мюзикл, рассказывающий историю соперничества двух девочек из одного класса за роль в постановке на Вест-Энде. Кто победит: дочка директора школы или ее менее привилегированная подруга?

• Little Shop of Horrors – знаменитый мюзикл про кровожадное растение на открытой сцене (от авторов «Красавицы и Чудовища»);

• Sunshine on Leith – на фестиваль снова возвращается мюзикл с песнями группы The Procklaimers, который в прошлый раз был полностью распродан и имел большой успех;

• Black is the Color of My Voice – моноспектакль о жизни Нины Симон;

• Candy – вы верите в любовь с первого взгляда? Уилл влюбился в Кэнди, но она не девушка, а драг-образ его лучшего друга Билли;

• Drown Your Sorrows! – после смерти менеджера четыре бармена должны отстоять свой бар, чтобы его не проглотила известная сеть, а для этого им нужно найти секретный рецепт эликсира жизни;

• A Highly Suspect Murder Mystery – интерактивная комедия в стиле популярной игры Cluedo, в ходе которой сами зрители будут угадывать убийцу;

• The Importance of Being… Earnest? – постановка знаменитой пьесы Оскара Уайлда, в которой с артистами все время что-то случается. Кажется, что помогать доигрывать спектакль придется зрителям!

• Jane Eyre – классическая драма, не теряющая популярности даже спустя полтора века после публикации книги;

• Love in the Time of Lockdown – семнадцать персонажей и истории их влюбленностей во время локдауна;

• Aladdin – знаменитая сказка в адаптации для современных детей, поставленная командой, которой отлично удаются детские шоу;

• The Best of Scottish Comedy (строго 18+!) – стендап от лучших шотландских комиков;

• Bach for Brunch – концерт скрипачки, исполняющей Баха, Бартока и Прокофьева; также есть и «Бетховен на бранч»;

• The Carole King and James Taylor Story – история двух знаменитостей, с живым исполнением песен и рассказе об их жизнях;

• Elvis He’s Back – на это шоу в предыдущие годы выстраивались очереди: исполнитель песен Элвиса Оливер Харрис известен не только в Британии, но и за ее пределами;

• Flamenco Fringe – если любите фламенко, не пропустите: гитара, танцор и вокалисты канте хондо.

Во время фестиваля спектакли проходят с утра до ночи, практически круглосуточно. Подобрать программу по времени и интересам можно с помощью онлайн-каталога фестиваля (tickets.edfringe.com/whats-on). И расскажите потом, что вам больше всего понравилось!

Ну а если захочется отвлечься от театральной жизни, предлагаем список достопримечательностей, которые стоит посетить в Эдинбурге:

• Rosslyn Chapel (40 минут от Эдинбурга) – часовня XV века, засветившаяся в «Коде да Винчи». Считается шедевром масонского зодчества из-за резьбы по белому камню;

• Glamis Castle (2 часа от Эдинбурга) – уютный замок, в котором провела детство королева-мать. Знаменит своими интерьерами и личными фотографиями королевской семьи – словом, музей, который не похож на музей;

• Loch Lomond (2 часа от Эдинбурга) – одно из самых красивых и живописных озер страны. По легенде, именно на берегах этого озера жил король Артур;

• висковарня Glenkinchie (40 минут от Эдинбурга) – самая близкая к Эдинбургу висковарня региона Lowland. Здесь можно продегустировать сорта виски из различных регионов Шотландии и понять их отличия друг от друга. Идеальна для первого визита;

• Pickering’s Gin Distillery – это место изготовления джина можно посетить в самом Эдинбурге, даже не выезжая за его пределы. Интересный тур по производству с возможностью попробовать продукцию.