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Волшебство книги

Волшебство книги

Автор-демиург, создавшая мир, о котором мы сегодня будем говорить, оказалась сильна: ее магии хватило на то, чтобы вернуть детям любовь к чтению. Сейчас психологи называют это чудом, но чего тут больше – чуда, сердца или таланта, – судить довольно сложно. Тем не менее в Британии выросло целое поколение, искренне благодарное автору этих сказок за детство, проведенное в Хогвартсе. Вы, наверное, уже догадались, о каком авторе речь. Все правильно: 31 июля отметила день рождения всемирно известная британская писательница, сценаристка и кинопродюсер Джоан Роулинг, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

commons.wikimedia.org

Джоан – наша современница, и начало ее жизни выглядит так же, как у многих наших английских друзей: родилась в маленьком городке в Глостершире, училась в местной школе, слушала в подростковом возрасте The Clash, читала в студенчестве Диккенса и Толкина, окончила Эксетерский университет со степенью бакалавра по французской и классической литературе.

После стажировки Джоан устроилась работать исследователем в большую благотворительную организацию и переехала жить в Манчестер. И вот однажды в задержавшемся на четыре часа поезде из Манчестера в Лондон ей пришла в голову идея истории о ребенке-сироте, который едет один на поезде – далеко, через всю страну, в школу волшебников. Это вполне могло закончиться ничем (когда твой поезд задержан на четыре часа, какие только фантазии тебя не посещают), но Джоан вернулась домой и в тот же вечер начала писать книгу.

Она писала ее урывками, записывая не текст, а только задумки, – и когда ухаживала за умирающей от рассеянного склероза матерью, и когда после ее смерти поехала в Португалию работать учителем английского языка. Там Джоан встретила португальского журналиста, вышла за него замуж, родила ребенка, и книга отошла на второй план. Брак, к сожалению, оказался очень несчастливым, пара вскоре распалась. Позже Джоан признается в интервью, что причиной для расставания стало домашнее насилие, и ее бывший муж это подтвердит.

На этом этапе жизни Джоан вернулась в Британию. Близких, способных помочь, у нее не было, брак закончился разводом, пособия переехавшим из-за границы не положены, и в итоге Джоан оказалась в Эдинбурге – одна, без жилья, без денег и без работы, с маленьким ребенком на руках. Перебивалась случайными заработками и изо всех сил боролась за благополучие для себя и своей маленькой дочки: искала работу, получала дополнительное образование, добивалась пособий и т. д. А чтобы жизнь не казалась уж совсем беспросветной, время от времени заходила с ребенком в дешевое кафе, покупала одну чашку кофе и прямо в кафе писала книгу – историю приключений Гарри Поттера, маленького сироты, в свой одиннадцатый день рождения узнавшего, что он волшебник. Детали этого периода своей жизни Джоан никогда не скрывала – более того, она ведет большой благотворительный проект, помогая тем, кто оказался в до боли знакомой ей ситуации.

Джоан нашла работу, а в 1997 году – издателей для книги и в один прекрасный день проснулась знаменитой. С тех пор она написала еще шесть романов, по одному на каждый следующий год обучения Гарри Поттера в волшебной школе Хогвартс, и сейчас это самая издаваемая книжная серия. Благодаря своим книгам Джоан стала миллиардершей, но пережитого тяжелого опыта не забыла и ведет огромную благотворительную работу, вкладывая в нее многие миллионы фунтов стерлингов. Большая часть ее фондов связана с детьми или семьями, живущими в нищете.

Изменились в жизни Джоан и другие вещи. Она повторно (и куда более счастливо) вышла замуж, родила двух прелестных детей, а также получила огромное количество разнообразных премий и орден Британской империи за вклад в детскую литературу.

Успех ее книг феноменален, и речь сейчас вовсе не о денежной стороне вопроса. Огромная любовь к поттериане переросла в поттероманию в мировых масштабах. Но самое главное – впервые за многие годы появилась история, которую захотело прочитать огромное количество детей. За последние тридцать-сорок лет дети читают все меньше и меньше, и то, что нашлась сказка, вернувшая им любовь к чтению, уже гарантировало писательнице место в истории. Так вышло, что я однажды случайно оказалась у лондонского магазина «Уотерстоун» накануне выхода очередной книжки и откровенно поразилась увиденному. Собравшиеся там люди намеревались ночевать у магазина, чтобы купить вожделенную книгу как можно раньше утром. Такой атмосферы всеобщей любви к литературе я не встречала никогда.

Феноменом заинтересовались и психологи, и педагоги, и эксперты, но, наверное, ответ на вопрос о причинах любви для каждого читателя свой. Мне всегда казалось, что детям импонирует в первую очередь то, что с ними разговаривают как со взрослыми. В книге нет однозначных ситуаций, в любой из них есть место сомнениям; нет однозначных героев, все наделены как достоинствами, так и недостатками; нет однозначных поступков, у каждого своя цена и свой выбор, часто нелегкий. Но самое главное – атмосфера. Текст написан так, что читатель погружается в описание, а в сочетании с реалистичными и неидеальными героями и ситуациями картинка получается такой живой и достоверной, что мир оживает на глазах, обретая плоть и кровь.

В результате вокруг романов о Гарри Поттере сформировалась своя субкультура. По книгам Джоан Роулинг пишут другие произведения – продолжения ее историй, их альтернативные варианты, предположения на тему «А что, если бы…» и море другой любительской литературы. Определенную их часть иначе как графоманией назвать нельзя, но есть и произведения, по качеству написания сопоставимые с лучшими из современных бестселлеров. А еще есть художники и иллюстраторы, комментаторы и аналитики, читатели и слушатели – вся эта веселая тусовка от души развлекается окололитературными играми вокруг Гарри Поттера и сдаваться после окончания саги совершенно не собирается. Точно так же дело обстоит с единственным фэнтезийным фандомом, который крупнее поттероманского, – речь о толкинистах, поклонниках «Властелина колец».

После окончания поттерианы Джоан углубилась в благотворительную работу и попутно написала еще несколько книг. Первая из них называлась «Случайная вакансия» (The Casual Vacancy) и была предназначена для сугубо взрослой аудитории. Основная тема – социальные проблемы, рассмотренные через призму отношений между жителями маленького городка. Потом в печать вышел детективный роман о частном расследователе «Зов кукушки» (The Cuckoo’s Calling), подписанный псевдонимом Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith). Стиль был узнаваемым, один из экспертов не поленился заказать лингвистический анализ, и вскоре Джоан пришлось признаться в авторстве. Несмотря на высокую покупаемость, всенародной любви, доставшейся поттериане, роман не получил. Также Джоан написала несколько текстов, связанных с Гарри Поттером (все для благотворительных целей), и пообещала в конце 2021 года выпустить новую книжку для детей, которая будет называться «Рождественский поросенок» (The Christmas Pig).

Выйдет новая книга или нет, пока неясно, но свое место в литературе Джоан Роулинг уже получила. Такой вспышки детской любви к книгам мир не знал многие годы, и одного этого достаточно для глубокого уважения к автору, сумевшему ее добиться.

Елена Чернявская

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