Stereophonics и Том Джонс дадут рождественское шоу в Кардиффе

Знаменитые музыканты хотят «вернуть Уэльсу праздник»

Валлийские рокеры Stereophonics объявили о торжественном возвращении на сцену. 18 декабря в Кардиффе, на Principality Stadium, пройдет большое предрождественское шоу. К четверке присоединятся их именитые соотечественники: сэр Том Джонс и Catfish And The Bottlemen, сообщает BBC.

Фронтмен Stereophonics Келли Джонс сказал, что хочет «вернуть в Уэльс праздник». «После почти двух лет изоляции, когда каждая семья пережила собственную историю стресса и потерь, мне хочется хоть чем-то порадовать валлийцев», – заявил музыкант.

Мероприятие ознаменует возвращение в Уэльс 81-летнего сэра Тома Джонса, который ранее уже делил сцену со Stereophonics – тогда они вместе записали и исполнили хит 2000 года «Mama Told Me Not to Come». «Я дружу со Stereophonics более двадцати лет, – рассказал сэр Том, – и я был рад, что Келли пригласил меня присоединиться к ним на этом особенном шоу в очень особенном месте. Я с нетерпением жду концерта».

Последний крупный рок-концерт в Кардиффе прошел в начале марта 2020 года.

Шоу 19 декабря состоится на фоне снятия ряда ковидных ограничений в Уэльсе. Тем не менее зрители должны будут предъявить на входе свидетельство о полной вакцинации, а дети младше 16 лет – ПЦР-тест, сделанный за 24 часа до мероприятия. На входе и при передвижении по стадиону потребуется маска.

Билеты поступят в продажу уже в эту пятницу.