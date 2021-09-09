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Британцы тратят 100 дней жизни на выбор фильмов

Британцы тратят 100 дней жизни на выбор фильмов
Фото©simpson33/123rf.com

Слишком большой выбор видеоконтента создает дискомфорт для телезрителя

Британский телепровайдер NOW заказал опрос среди двух тысяч британцев с целью выявить их предпочтения. Как выяснилось, не менее трети из них не могут решить, что именно хотят увидеть, и смотрят случайный канал. 49% признались, что нередко выключают телевизор, так ни на чем и не остановившись, пишет Independent.

В среднем британец перебирает порядка восьми телеканалов и порядка девяти фильмов, прежде чем решить, что именно он будет смотреть. На выбор телешоу уходит 24 минуты 24 секунды в неделю, на выбор фильмов – 24 минуты 93 секунды. Суммарно же британский телезритель может потратить до 100 дней своей жизни, бесцельно щелкая пультом. При семейном просмотре ТВ в 67% случаев решение принимает женщина.

38% пересматривают сериалы из-за ностальгии, 29% – для того, чтобы просто освежить воспоминания перед началом нового сезона. Среди популярных сериалов прошлых лет чаще всего респонденты называли «Только дураки и лошади» (Only Fools and Horses), «Гэвин и Стейси» (Gavin&Stacey) и «Игра престолов» (Game of Thrones).

При выборе кинокартин телезрители руководствуются такими факторами, как жанр фильма (41%), состав актеров (37%) и продолжительность киноленты (28%). Из блокбастеров не теряют популярности «Бриолин», «Титаник» и «Побег из Шоушенка».

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