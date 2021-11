Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко

Британский актер исполнит роль офицера ФСБ

Бенедикт Камбербэтч воплотит на экране образ бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году, сообщает Variety. Сериал «Лондонград» о покушении на россиянина снимет американский телеканал HBO.

Телефильм основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Сценарий к картине напишет Дэвид Скарпа, известный по работе над лентами «День, когда Земля остановилась» и «Все деньги мира». Режиссером «Лондонграда» станет оскароносный Брайан Фогель, снявший документальный фильм «Икар» о допинговом скандале в российском спорте.

Офицер российской ФСБ Александр Литвиненко бежал в Соединенное Королевство в 2000 году, когда, будучи обвиненным Российской Федерацией в тяжелых преступлениях, он стал фигурантом нескольких уголовных дел. Его внезапная смерть в результате отравления радиоактивным полонием заставила подозревать российские спецслужбы в устранении своего бывшего сотрудника.

Ранее история Литвиненко была рассказана на театральных подмостках: в 2019 году в Лондоне вышел спектакль «Очень дорогой яд» по одноименному произведению журналиста The Guardian Люка Хардинга. Кроме того, летом этого года состоялась премьера оперы The Life & Death of Alexander Litvinenko («Жизнь и смерть Александра Литвиненко»).