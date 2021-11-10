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Топ-10 спектаклей ноября

Топ-10 спектаклей ноября
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Выбираете, на что сходить в театр в ноябре? Мы подготовили список мюзиклов и драматических спектаклей, на которые рекомендуем обратить внимание в ближайшие недели.

londonboxoffice.no

The Drifters Girl («Девушка Дрифтеров»)

В Лондоне новый мюзикл! «Девушка Дрифтеров» – это история первой в мире темнокожей женщины – менеджера музыкальной группы. Фэй Тредвелл работала с американской ритм-энд-блюз- и соул-группой The Drifters, популярной в 50-е годы прошлого века. Считается, что именно хиты The Drifters стали вдохновением для ранней музыки Элвиса Пресли. Слышали какие-либо из их песен? Наверняка, ведь именно эта группа исполняла «This Magic Moment», «Save the Last Dance for Me», «There Goes My Baby» и многие другие известные хиты.

В роли Фэй Тредвелл – неподражаемая Беверли Найт, звезда мюзиклов и британская королева соул-музыки. До этого Беверли исполняла главные роли в таких постановках, как The Bodyguard, Memphis и Cats. А в ролях солистов группы The Drifters – обладатель премии «Оливье» за главную роль в мюзикле Kinky Boots Мэтт Генри и артист из оригинального лондонского состава мюзикла Hamilton Таринн Каллендер.
КОГДА: с 4 ноября 2021 года по 27 марта 2022 года
ГДЕ: Garrick Theatre

Life of Pi («Жизнь Пи»)

Спектакль основан на одноименном произведении Янна Мартела, по которому также был снят фильм (с тем же названием) – вы наверняка что-то о нем слышали. По сюжету романа, получившего в 2002 году Букеровскую премию, главный герой по имени Пи (Писин Молитор Патель) оказывается после шторма на шлюпке посреди океана в компании грозного бенгальского тигра по имени Ричард Паркер. Человек и животное должны сосуществовать и бороться за выживание.

londonboxoffice.no

На сцену историю бережно и красиво перенесла Лолита Чакрабарти, которая в этом году получила Орден Британской империи за свои заслуги в области драматургии. Премьера «Жизни Пи» состоялась в шеффилдском Crucible Theatre в 2019 году, так что в столицу переехал уже готовый и очень красивый спектакль. А еще в нем потрясающие марионетки, созданные Ником Барнсом и Финном Калдвеллом.
КОГДА: с 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года
ГДЕ: Wyndham’s Theatre

Measure for Measure («Мера за меру»)

Хочется чего-нибудь классического? В таком случае что может быть лучше, чем постановка «Меры за меру» Шекспира? В этот раз идти придется в «зимний» вариант театра «Глобус» – Sam Wanamaker Playhouse. Если вы никогда не были в этом зале, то имейте в виду: деревянные скамейки (как во времена великого барда) могут быть не самыми удобными, так что советуем выбирать места, на которых можно прислониться к колонне или к бортику задних рядов.

Спектакль поставлен Бланш Макинтайр. Действие перенесено в Британию 1975 года: растущая инфляция, тотальная безработица, политические скандалы. На фоне всего этого и разворачивается история, в которой Герцог покидает Лондон, оставляя наместником Анджело, а тот вводит новые законы, по которым карает сексуальную распущенность. Чтобы спасти жизнь своего брата, юная Изабелла должна решиться на потерю чести.
КОГДА: с 19 ноября 2021 года по 15 января 2022 года
ГДЕ: Sam Wanamaker’s Playhouse

The Tragedy of Macbeth («Макбет»)

Еще одна возможность приобщиться к Шекспиру – это посмотреть «Трагедию Макбета» в постановке Яэль Фарбер в Almeida Theatre. Основная масса билетов уже распродана, но можно попробовать покараулить возвраты на сайте либо прийти за пару часов к театру в очередь за сданными в последний момент. Спектакль того стоит, ведь в главных ролях на сцене появляются Джеймс Макардл и Сирша Ронан.

oughttobeclowns.com

Постановка решена очень кинематографично. Кому-то эта трактовка «Шотландской пьесы» может показаться излишне кровавой и жесткой, но режиссерская логика довольно прямолинейна, а мотивы героев показаны ясно. Гарантируем: три часа спектакля пролетят быстро!
КОГДА: до 27 ноября 2021 года
ГДЕ: Almeida Theatre

Rare Earth Mettle («Редкоземельный характер»)

Новая пьеса драматурга Ала Смита посвящена современным проблемам во всем их многообразии. По сюжету, в Боливии встречаются очень разные люди. Доктор NHS, которая верит, что сможет помочь разобраться с возникшим в системе здравоохранения кризисом и продвинуть свою карьеру. Миллионер из Кремниевой долины, который хочет спасти землю от проблем изменения климата, создав доступные электромобили, ну и, конечно, еще сильнее разбогатев в процессе. И местные жители, которые мечтают, чтобы оба приезжих гостя как-то изменили их будущее. Драматургу хотелось поднять вопрос изменения климата, не превращая спектакль в лекцию, а историю – в антиутопию. Насколько ему это удается?

В главной роли перед зрителями появится Артур Дарвилл, знакомый по ролям в сериалах (Doctor Who, Broadchurch, Legends of Tomorrow) и в театрах (Once, Treasure Island, Sweet Charity).
КОГДА: с 10 ноября по 18 декабря 2021 года
ГДЕ: Royal Court Theatre

The Wife of Willesden («Жена из Виллсдена»)

Местная легенда, мать, пять раз побывавшая замужем, любовница, тетя, друг – кто же она? Алвита, не стыдясь ничего в своем прошлом, рассказывает о себе любому посетителю паба. Вот только готов ли зритель услышать ее рассказ? Героиня обладает необыкновенным даром рассказчицы, вернее, сказочницы: она превращает ошибки в успех и триумф, а свою боль – в поучительные притчи. Окружающие прозвали ее «женой из Виллсдена»…

Популярная писательница Зэди Смит дебютирует как драматург, перенося средневековую «Жену из Бата» Джеффри Чосера в Северо-Западный Лондон XXI века. В главной роли блистает Клер Перкинс, знакомая зрителям по спектаклю «Эмилия», ставшего одним из лауреатов премии «Оливье» последних лет.
КОГДА: с 11 ноября 2021 года по 15 января 2022 года
ГДЕ: Kiln Theatre

Indecent Proposal («Непристойное предложение»)

На что готовы люди за миллион долларов? Ответ на этот вопрос ищут герои романа, а затем и одноименного фильма с Деми Мур и Робертом Редфордом. И вот фильм и роман превратили в мюзикл, а его мировая премьера проходит в Лондоне, в маленьком театре недалеко от метро Elephant and Castle.

По сюжету, Джонни и Ребекке нужны деньги, и тут пара встречает богатого бизнесмена Ларри Харриса. Тот предлагает Ребекке провести с ним ночь за миллион долларов – с одобрения ее мужа Джонни. Примет ли Ребекка предложение? И останется ли с ней Джонни в случае ее согласия? Фильм по одноименному роману вышел в 1993 году, но вопросы супружеской верности и обязательств внутри пары не теряют актуальности. Для мюзикла историю решили адаптировать, перенеся ее в более близкое нам время. Премьера «Непристойного предложения» должна была состояться еще в прошлом году, но ее отложили из-за пандемии.

i0.wp.com

В спектакле используется саундтрек из фильма (песни Шины Истон, Сила, Лизы Стэнсфилд), а номера прописаны специально для мюзикла. В главных ролях – звезды жанра Норман Боуман, Лиззи Конолли и Ако Митчелл.
КОГДА: с 22 октября по 27 ноября 2021 года
ГДЕ: Southwark Playhouse

Heathers: The Musical («Хезерс»)

Черная комедия про американскую школу Westerberg High и ее учеников, решающих проблемы друг с другом несколько фатальным способом, из культового фильма превратилась в не менее культовый мюзикл – он шел в Лондоне уже несколько раз за последние пару лет. И теперь у вас есть новая возможность встретиться с незаметной Вероникой Сойер, которая внезапно становится четвертой в трио самых шикарных девушек школы – Хезер Чендлер, Хезер Дьюк и Хезер Макнамара. К чему приведет ее эта девичья дружба и общение со странного вида парнем в черном пальто?

oopsdoughnuts.com

Комедия комедией, но поговорить о принятии людей иной ориентации, о школьном буллинге и об отношениях отцов и детей после мюзикла тоже захочется. Так что это хороший вариант для семейного похода на спектакль, только с уже подросшими детьми.
КОГДА: с 25 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года
ГДЕ: The Other Palace Theatre

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time («Загадочное ночное происшествие с собакой»)

Также в столицу возвращается очень популярный спектакль для подростков, завоевавший семь высших театральных премий «Оливье» в Лондоне и шесть «Тони» на Бродвее. Постановка по роману Марка Хэддона рассказывает историю пятнадцатилетнего подростка Кристофера Буна, расследующего, кто же заколол вилами собаку его соседки. Кристоферу легко с цифрами, но сложно с людьми – у него расстройство аутистического спектра. И постановка Марианны Эллиотт дает нам всем отличную возможность «постоять в чужих туфлях» и прочувствовать, услышать и понять, каким же видит окружающий мир одновременно похожий и не похожий на нас человек.

oughttobeclowns.com

Декорации Банни Кристи и световой дизайн Пола Констейбла можно смело вписывать в расширенный список чудес света. Все в этой постановке работает на развитие эмпатии, пробуждая и побуждая нас становиться лучше – и, конечно, выяснить, кто виноват в том, что случилось с собакой.
КОГДА: с 20 ноября 2021 года по 10 января 2022 года
ГДЕ: Troubadour Wembley Park Theatre

Best of Enemies («Лучшие враги»)

Этот спектакль начинается в декабре, но мы включили его в ноябрьскую подборку, чтобы вы точно его не пропустили. «Мужчина никогда не должен отказываться, если ему предлагают секс либо появление в телевизоре», – именно эта фраза стала слоганом пьесы. Перед вами новое произведение Джеймса Грэма, которое ставит режиссер Джереми Херрин. Вы наверняка видели некоторые из хитовых пьес Грэма, к примеру, Quiz – про человека, выигравшего миллион на телевидении каким-то слишком подозрительным образом, либо Ink – историю становления медиаимперии Руперта Мердока.

В этот раз героями пьесы стали два политика, Гор Видал и Уильям Френк Бакли-младший, и их теледебаты 1968 года. В главных ролях появятся Чарльз Эдвардс и Дэвид Харвуд. Кстати, к политике Грэм обращается не в первый раз, и его пьеса This House, представляющая собой, по сути, хронику функционирования британского парламента в 1970-е, может показаться не самой притягательной. Но эта история оказалась одной из самых захватывающих, когда-либо рассказанных со сцены! Сайт театра, правда, предупреждает зрителей о поднятых в спектакле темах гомофобии и расизма, а также об использовании обсценной лексики. Но это тоже может считаться своеобразным знаком качества, не так ли?
КОГДА: со 2 декабря 2021 года по 22 января 2022 года
ГДЕ: Young Vic Theatre

Подготовила Анастасия Глаголева

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