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Отправь открытку – подари жизнь

Отправь открытку – подари жизнь
Фото giftoflife.eu

Новогодняя инициатива фонда Gift of Life

Благотворительный фонд Gift of Life объявил о рождественской акции. Он предлагает неравнодушным сделать своим родным и близким необычный подарок. Вместо стандартных новогодних наборов, праздничных корзин с деликатесами или безделушек, приобретенных в последний момент, каждый может сделать пожертвование, чтобы помочь детям победить рак, а взамен получить уникальную электронную открытку, нарисованную детьми – подопечными фонда.

Это внесет вклад в борьбу со сверхпотреблением и поможет детям справиться с болезнью. «Пандемия напомнила всем, насколько хрупкой может оказаться человеческая жизнь перед лицом болезни. Возможность подарить ребенку здоровье – величайшая ценность, когда ресурс системы здравоохранения ограничен», – говорится в пресс-релизе кампании.

Благотворительный фонд Gift of Life уже более 10 лет помогает детям и молодым людям победить рак. C 2011 года Gift of Life обеспечивает лекарственными препаратами и выполняет другие нужды пациентов с тяжелыми заболеваниями. В результате помощь получили более 500 подопечных.

Чтобы получить открытку, нужно пройти по ссылке и сделать пожертвование на любую сумму на странице кампании Give the Gift of Life This Festive Season. Электронная открытка, созданная детьми-подопечными фонда, с рассказом об участии в благотворительной акции будет отправлена по почте. После этого каждый жертвователь сможет разослать открытку своим родным и близким.

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