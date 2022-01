Новинки сезона: что смотреть в январе?

От исторических драм до остросюжетных детективов

Обозреватель Би-би-си составил список теленовинок, с которыми стоит ознакомиться в 2022 году. В него вошли девять сериалов.

В первую очередь автор призывает поклонников «Аббатства Даунтон» не пропустить очередное детище его создателя Джулиана Феллоуза, который в этот раз обратил свое внимание на Нью-Йорк конца XIX века. «Позолоченный век» (The Gilded Age) рассказывает о столкновении владельцев «старых денег» с нуворишами, сколотившими состояние на строительстве железных дорог. Главную роль сыграла дочь Мерил Стрип, Луиза Джейкобсон. Премьера «Позолоченного века» состоится 24 января на каналах HBO и HBO Max в США и 25 января на каналах Sky Atlantic и Now TV в Великобритании.

Следующие по списку – хоррор «Архив 81» о видеозаписях преступлений зловещего культа (Netflix, с 14 января) и комедийный триллер «Афтепати» (AppleTV+, с 28 января), отправной точкой для развития сюжета которого служит встреча выпускников, где что-то пошло не так. Проблеме нейронормативности и аутизма посвящена драма «На наш взгляд» (As We See It, Prime Video, с 21 января).

Любителей супергеройской эстетики порадует телекомикс «Миротворец» (Peacemaker, HBO Max, с 13 января). Его снял Джеймс Ганн, создатель «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц», а главную роль сыграл герой интернет-мемов рестлер Джон Сина. Как следует из его имени, Миротворец одержим наведением порядка, независимо от того, сколько людей пострадает в процессе.

Уже доступна для просмотра телеадаптация романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» (BBC iPlayer), в которой роль неутомимого Филеаса Фогга сыграл Дэвид Теннант, известный, в частности, по работе в «Докторе Кто». Впрочем, ряд обозревателей раскритиковал новинку, упрекая создателей в чрезмерном увлечении современной левой повесткой.

Поклонники детективов, вероятно, оценят «Туриста», уже доступного на BBC iPlayer. Действие шести серий разворачивается в австралийской глубинке. Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан сыграл персонажа, путешествующего по пустыне, который внезапно понимает, что его преследует огромный грузовик. Проснувшись в больнице после того, как его сбила машина, герой не может вспомнить, кто он. Хелен, полицейская, полна решимости помочь ему заново раскрыть свою личность, но пока персонаж и его товарищи выясняют правду, другие ищут его самого.

За последние несколько лет книжный рынок наводнили детективы с «ненадежными рассказчиками» – женщинами. Затем последовали экранизации одних тех же романов. Сериал «Женщина в доме через дорогу от девушки в окне» (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, Netflix, с 28 января) придает этому поджанру мрачную пародийную окраску.

Еще один детектив (Netflix, с 13 января) – сериал «Журналист», рассказывающий историю репортера-правдоискателя, который в ходе расследования узнает опасные тайны представителей высших эшелонов власти.