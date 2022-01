По стопам Бриджит Джонс: новогодние резолюции

Мечтать полезно, но в меру

Для выходцев из Восточной Европы январь – это сезон праздничного отдыха. А вот в Соединенном Королевстве другой подход: для британцев начало года означает «новую жизнь» и обновление. Практикуется местная традиция новогодних резолюций.

Что такое резолюции

The New Year’s resolutions – это обещания самому себе на следующий год. Все они направлены на улучшение жизни – этакий перспективный план устремлений. Суть его – дать самому себе стимул к саморазвитию. Резолюции стимулируют те или иные действия – «я же себе пообещал». Предполагается, что это послужит исполнению своих благих начинаний.

В Британии The New Year’s resolutions ежегодно составляет лишь пятая часть населения. Процесс хорошо показан в романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс», которая начинается со сцены, где Бриджит, молодая упитанная дама, открывает дневник утром 1 января для создания списка новогодних обещаний.

На первый взгляд, идея красивая и привлекательная. Если вы попробуете обсудить ее с друзьями, то среди них обязательно найдется тот, кто начнет горячо ее хвалить и рассказывать, что, дескать, надо мечтать, стремиться и совершенствоваться. Увы, на практике она не очень-то работает: согласно статистическим данным, только пятая часть мечтателей выполняет включенные в список пункты, а примерно треть дальше составления резолюций не продвигается вообще. Это относится даже к самым полезным начинаниям: так, половина абонементов в спортзал, купленных в январе, не используется после середины февраля. На полтора месяца энтузиазма хватает – и только. Это, конечно, лучше, чем ничего, но до обещанного года занятий спортом очень-очень далеко. В результате вместо самосовершенствования и улучшения жизни большинство приверженцев резолюций стыдятся себя и крайне недовольны своим эго.

Существует популярное мнение, что причина невыполнения резолюций – это пассивность и лень. На деле это не всегда так, этим страдают даже активные, деятельные люди. Поэтому мы рассмотрим идею более детально и попробуем понять, почему люди не следуют обещаниям, связанным с такой со всех сторон хорошей затеей, как самосовершенствование. А самое главное – разберемся, как сделать так, чтобы резолюции выполнялись, ведь большинство вполне способно изменить свою жизнь к лучшему.

Самые частые обещания

Насчитывается десяток самых распространенных резолюций, половина из которых (в разных вариациях) встречается в каждом списке.

Безусловный лидер – улучшение самочувствия. Стать здоровее хочет половина участников. В Британии под понятием to get healthier обычно понимают не лечение тяжелых или хронических болезней, а ведение здорового образа жизни: здоровое питание, меньше стрессов, больше спорта и прогулок на свежем воздухе. Второе, третье и четвертое места занимают смежные резолюции: англичане обещают себе регулярно заниматься спортом, питаться более здоровой пищей и снизить вес. Есть и смелые духом люди, которые задались целью бросить курить, но их гораздо меньше.

Не одной вегетарианской едой жив человек, поэтому в число наиболее частых обещаний входит стремление откладывать больше денег. В том или ином виде оно встречается в почти 40% списков. Примерно четверть британцев хочет найти новую работу или сделать карьеру на старой.

Еще одно популярное желание – to take up a new skill. Самое близкое по значению русское понятие – навык: другими словами, люди хотят научиться делать что-то новое. В английском языке под этим понимают любые умения – и развлекательные, и рабочие (неважно, хотите вы выучить французский язык, научиться танцевать танго, начать водить машину или освоить бухгалтерский учет). Кстати, эта резолюция выполняется чаще всего.

18% респондентов хотели бы больше читать, а также многие стремятся проводить меньше времени в соцсетях и больше – с семьей, начать волонтерствовать, перечислять деньги на благотворительность и больше путешествовать.

Почему же нарушаются обещания?

Люди не выполняют свои обещания по разным причинам, но есть некоторые общие принципы, которые повышают вероятность этого. Здесь тоже существует статистика.

Самый яркий пример – лидер всех списков, желание стать здоровее. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как полное физическое, психологическое и социальное благополучие. В списке критериев здоровья ВОЗ – около сотни пунктов, от отсутствия инвалидности до приличной зарплаты и уровня загрязнения воздуха в месте жительства. Охватить их все сложно даже людям с очень большими амбициями. Дело в том, что мозг работает определенным образом, и чем конкретнее задача – тем лучше он с нею справляется. Задание стать здоровее для разума выглядит как сказочное «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». В реальной жизни люди просто не понимают, за что хвататься в первую очередь, начинают метаться, устают от этого и быстро забрасывают хорошую идею.

Способ исправить «Конкретизируй это!»

Чтобы резолюции срабатывали, их нужно формулировать максимально конкретно. При активном подходе желание стать здоровее легко развалится на части, а они, в свою очередь, – на конкретные практические задачи, куда более легко осуществимые. Выберите те из них, что актуальнее прочих, и впишите в лист резолюций именно их. Таким образом «хочу стать здоровее» превратится в «я пройду курс массажа, который давно откладывал», «я перестану ежедневно есть печенье на работе», «я буду стараться ежедневно проходить две остановки до дома вместо поездки на автобусе» и т. д. «Я буду питаться более здоровым образом» трансформируется в «я перестану покупать пирожные каждые выходные» и «я буду есть низкокалорийный ужин минимум два раза в неделю». Точно так же сводятся к конкретным действиям и любые другие обещания.

Резолюция заведомо невыполнима

Ситуация не такая уж редкая: примерно треть опрошенных признались, что некоторые их обещания были заведомо невыполнимы и они знали об этом, когда составляли список. Так, моя знакомая собралась четыре часа в неделю учить французский язык. Свое обещание она не выполнила: в ее графике не оказалось свободного времени. Не вышедшая еще из категоричного возраста молодежь любит в таких случаях повторять, что, дескать, кто хочет – тот ищет возможности, а кто не хочет – оправдания. Но люди взрослые знают, что иногда жизнь складывается так, что ресурсов может не быть. У этой моей подруги две работы – основная и вечерняя дополнительная, в сумме десять часов в сутки, при этом двое маленьких детей, так что результат оказался вполне ожидаемый.

Бывает, что резолюция невыполнима из-за того, что слишком глобальна. Другая моя знакомая пообещала себе стать боссом своего отдела, в котором на тот момент работала одним из самых младших сотрудников в группе из почти тридцати человек. Когда я удивилась такому мифическому плану (размышлять вслух не стала – не было никаких предпосылок для его осуществления), она принялась вдохновенно вещать в рамках популярной идеи Dream Big! – что мечтать надо широко, стремиться к большим высотам. Обещание она не сдержала и страшно расстроилась, печально повторяя: «А я так старалась!».

На самом деле она умна, талантлива и умеет работать. Я в нее верю и думаю, что со временем она займет и пост начальника отдела, и повыше. У нее все для этого есть, в том числе трудолюбие. Ей просто еще слишком рано претендовать на высокие посты – владельцам компании и в голову не пришло поставить младшего сотрудника, новичка – при всех его талантах и старательности! – в начальники.

Способ исправить «Соизмеряй это!»

Ставьте достижимые цели и задачи. Да-да, надо мечтать и стремиться. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Мечты поддерживают энтузиазм. Часто бывает, что мы сами не очень понимаем, сколько всего можем, пока не попробуем. Но если в резолюции написать не «я стану начальником отдела», а для начала «я стану лучшим из младших сотрудников», обещание станет куда более реалистичным и выполнимым. В жизни бывает все, младшие сотрудники иногда действительно становятся «большими боссами» за короткий срок, но это редкость, на которую не стоит рассчитывать.

Резолюция обязывает делать что-то лично вам неприятное или неинтересное

Всем приходится в жизни делать и тяжелые вещи, и неприятные, и скучные… Разум при этом каждый раз возмущается и без реального стимула заниматься этим не желает. Мы справляется с собой и делаем все, что нужно, когда в этом есть суровая необходимость, но без нее большинству из нас запала хватает ненадолго. Ничего ненормального в таком подходе нет, это здоровая реакция психики – мучиться попусту не хочет никто. Но многие при составлении резолюций пытаются вписать туда именно то, что по каким-то причинам плохо идет. Дескать, победа над собой, упорство, борьба, челлендж… Победы в большинстве случаев не получается, вместо нее растут как на дрожжах недовольство собой и соответствующие комплексы.

На самом деле это нелучшая идея. Длительная война с собой – вещь совсем не полезная. Иногда без нее не обойтись, но затевать ее по ерунде не стоит. Победы в таких случаях часто приносят очень мало радости.

Способ исправить «Анализируй это!»

Если среди тяжких обещаний есть такие, без выполнения которых не обойтись, то ничего не поделаешь – придется поднатужиться. Во всех остальных случаях стоит попробовать переделать резолюцию так, чтобы она стала приносить ощутимую радость. Если пробежки кажутся скучнейшим занятием, не стоит насиловать себя. Попробуйте подобрать другую спортивную нагрузку – «качалку», плавание, аэробику, пилатес, танцы (час сальсы сжигает калории не хуже аэробики), боевые искусства и т. д. Все они полезны для здоровья, заниматься ими куда приятнее, и снизится вероятность того, что через месяц вы их забросите. Дело в том, что главная цель резолюций – все же не борьба, а улучшение жизни, и в этом плане год занятий, к примеру, аэробикой куда эффективнее, здоровее и радостнее, чем ежеутренние пробежки.

А лучше всего включить в резолюции вещи, которыми давно интересуешься, но никак не можешь вплотную заняться.

Резолюция неправильно сформулирована

Подсознание обладает рядом уникальных свойств, и одно из них – то, что оно иногда пропускает частицу «не». Говорят, что мозг ее полностью игнорирует, но это не совсем так. А еще там, внутри себя, мы все глаголы с частицей «не» воспринимаем как запрет, ограничение свободы. Поэтому довольно большое число людей, начав следовать резолюциям, со временем начинает по их поводу раздражаться, чувствуя себя заложником собственных обещаний.

Способ исправить «Формулируй это!»

Психологи, повторяющие истину о пользе позитивного мышления, отлично знают, о чем говорят. Попробуйте прислушаться к ним и писать резолюции в позитивном и лишенном запретов ключе. Не «я не буду есть шоколадки каждый день», а «я буду есть шоколадки только раз в неделю». Это кажется мелочью, но именно они меняют отношение к вопросу: не забывайте, чем меньше ограничений содержится в обещании, тем легче его выполнить.

Подготовила Елена Чернова