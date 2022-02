«Love is…»: где и как провести День святого Валентина

Еще вчера про Хеллоуин, День святого Патрика или День святого Валентина мы имели сугубо теоретическое представление. Но интеграция – любопытная вещь: несколько лет в Британии – и здешние праздники перестают казаться чем-то чуждым. Хотя среди знакомых всегда найдется человек, который эти праздники терпеть не может и с удовольствием станет утверждать, что они противоречат русской культуре, здравому смыслу и его, знакомого, чувству прекрасного. А вообще в новых традициях нет ничего плохого: здоровая психика способна адаптироваться – и чем раньше, тем безопаснее жизнь и тем лучше ментальное здоровье. И вообще, праздников – а значит, и радости – лишних не бывает.

Так что почему бы не отгулять грядущий праздник влюбленных – День Святого Валентина? Я не призываю обвешать весь дом сердечками розового цвета, но ведь можно куда-нибудь выбраться по такому приятному поводу. Даже ресторан способен порадовать, а уж в Лондоне с его огромными досуговыми возможностями легко подобрать что-то, что запомнится на всю жизнь. Можно…

…увидеть мир в розовом (а также желтом, зеленом, лиловом, фиолетовом и много еще каком) цвете

Для этого не нужно надевать розовые очки. Полюбоваться миром, полным красок, можно в Королевских ботанических садах Кью, где каждый февраль проходит Фестиваль орхидей. На один месяц огромная оранжерея в центре сада превращается в тропический лес с лианами, пальмами и цветущими среди всего этого великолепия орхидеями. Белых фаленопсисов, которые продают все английские супермаркеты, здесь не будет, а вот редких сортов достаточно. Некоторые из них такие причудливые, что больше похожи на бабочек, чем на цветы. Сады ботанические, поэтому в коллекции много диких орхидей и прочих редкостей. Продлится праздник с 5 февраля по 6 марта.

…побывать в настоящем бальном зале, превратившемся в Pop-up Cinema

В День святого Валентина знаменитый Rivoli Ballroom снова становится кинотеатром. Его красные плюшевые кресла манят зрителей, которые хотят посмотреть «Завтрак у Тиффани», «Звезда родилась» или «Красотку» – ту самую, с Джулией Робертс. Если честно, в «Риволи» такая причудливая атмосфера, что смотреть можно что угодно – впечатления все равно будут яркие. Дело в том, что Rivoli Ballroom – единственный в Лондоне бальный зал 1950-х годов, сохранившийся с тех пор без изменений. И мебель, и внутренняя отделка те самые, так что погружение в эпоху происходит без труда. А до того как превратиться в бальный зал, это здание 1913 года постройки служило кинотеатром – в нем показывали немое кино, и это тоже заметно.

…устроить ночной киномарафон

Но не дома перед телевизором! На задворках Лейстер-сквер затерян старый, темный, маленький, но неописуемо колоритный Prince Charles Cinema, который по праздниками проводит ночные киномарафоны, показывая до десятка фильмов кряду. Билеты всегда очень дешевые – от £10 за целую ночь. Показывают они странную смесь из классики, всенародно любимого старья и киноновинок из последних релизов, так что за один марафон вполне можно посмотреть и нечто черно-белое, и что-то с крутыми спецэффектами. В Валентинов день предполагаются «Когда Гарри встретил Салли», «Перед рассветом», «Ангелы Чарли» и множество подобных фильмов. Кресла тут удобные, зал темный, и обниматься на заднем ряду легко и просто.

…сказать «Умру, любя» следом за Джульеттой

Специально на праздник влюбленных в Лондон возвращается балет «Ромео и Джульетта» в постановке Королевской Оперы. Спектакль знаменит, он из тех, что потом воспроизводят другие театры, а к изумительной музыке и труппе, состоящей из собранных со всего мира танцовщиков, прилагаются сказочная сценография и великолепный оркестр. Если вам давно хотелось побывать в Королевской Опере, то самое время. Заодно можно посмотреть на знаменитое здание изнутри – это дополнительное удовольствие. Идет балет между 28 января и 25 февраля, и даже билеты еще есть.

…или спеть «The Phantom of the Оpera is there – Inside your mind!»

Если балет и Опера – это серьезно и дорого, то всегда можно пойти британским путем и сходить на мюзикл, тем более что в Валентинов день в Her Majesty’s Theatre идет «Призрак Оперы». Знаменитый спектакль Эндрю Ллойда Веббера создавался именно для этого театра, и премьера его, соответственно, состоялась тоже здесь. Это самый оригинальный, авторский вариант постановки из всех возможных, а еще она получила несколько престижных премий. Актеры хорошие, оркестр тоже, да и костюмы с декорациями под стать. Дополнительный антураж придает сам театр: он сохранил пышный декор викторианских времен и той же эпохи сценические механизмы, так что ощущение присутствия внутри старой «готической» истории достигается без труда. Если хорошенько проникнуться, у вас, может быть, даже получится спеть выведенную в заголовок фразу, не задохнувшись при этом от хохота.

…дополнить чай шампанским

Существует целая традиция под названием The Champagne Afternoon Tea. Ее поддерживают разные заведения, от чрезвычайно дорогих и закрытых ресторанов до уютных и бюджетных пекарен. Подают в этом случае чай (почти всегда черный, а не зеленый), а к нему – стандартную трехэтажную подставку с набором крошечных пирожных. Иногда предлагают только сладкое, а иногда один ярус «этажерки» занимают соленые закуски вроде микросэндвичей и тарталеток, и в любом случае – большой бокал шампанского. «Чай с шампанским» можно найти только в приличных заведениях, поэтому шампанское обычно высококачественное. Казалось бы, ничего особенного, но на такой чай ходят ради ощущения праздника – от нарядного зала, белых скатертей и хрусталя, качественной выпечки и, конечно, бокала по-настоящему хорошего шампанского.

…побывать на вечеринке времен «Великого Гэтсби»

Эпоху американских 1920-х с чарльстоном, сухим законом и мафией любят многие, и в Лондоне есть несколько «мафиозных» клубов, которые традиционно носят общее имя The Speakeasy. Во времена американского сухого закона так называли заведения, нелегально продающие спиртное. Вспомним спрятанный в погребальной конторе ресторан из фильма «В джазе только девушки» – это и есть The Speakeasy. К празднику многие лондонские клубы планируют особые мероприятия, а The Candlelight Club устраивает огромную тематическую вечеринку. Собираются здесь любители стиля 1920-х годов, так что вечеринка предполагается костюмированная. Костюмы дополнят коктейли, соответствующая музыка – шумное веселье до утра гарантировано. Отдельная программа – вечер на «Амазоне» или «Ебее» за выбором платья.

…купить подарок, который точно будет уникальным

Truman’s Social Club проводит много креативных мероприятий, и в этот раз здесь в праздничные дни пройдет DIY Art Market. К участию приглашены мастера-хендмейдеры, с артистическим уклоном и без него, около 80 человек. Предполагается, что все они будут продавать свои работы: одежду, украшения, керамику, домашнюю утварь, рисунки, принты и многое другое. Прелесть хендмейда состоит в том, что среди ручных поделок не может быть двух одинаковых, так что эти подарки станут уникальными, интересными и запоминающимися. Да и просто погулять на ярмарке приятно и любопытно, особенно если учесть, что к участию в ней допустили только мастеров, которые продают свои же работы.

…прокатиться по вечернему Лондону на «Автобусе любви»

Автобус так и называется – The Love Bus, и появится он в городе на четыре вечера. Внутри уникальный транспорт переоборудован под кафе, к столикам будет прилагаться вариант «чая с шампанским» – а именно чай, набор десертов, коробка шоколада и бокал просекко. При желании можно заказать что-нибудь существенное. Тур длится полтора часа, за это время вы проедете вокруг основных достопримечательностей Центрального Лондона, ярко освещенных и оживленных. Праздничным вечером огни кажутся ярче, прохожие – наряднее, а ночь – немножко сказочной. Предназначен тур вообще-то для влюбленных пар, но и пару просто друзей примут с удовольствием.

…вдвоем покататься на коньках

Февраль – это зима, так что почему бы и нет? Благо, в Лондоне есть один круглогодично открытый каток. Это Queens Ice Skating Rink, он расположен в Ноттинг-Хилле, открыт для всех желающих, да и билеты недорогие. Кроме катка, в том же развлекательном комплексе можно найти боулинг, пинг-понг, галерею старых игральных автоматов и массу причудливых аттракционов из 1960-х. Элитным или элегантным это место не назовешь, но у него есть собственный своеобразный колорит, особенно радующий тех, кто любит ретро и понятие «винтаж». И каток, кстати, хороший. Словом, свой кайф.

…или на лодке

На Темзе много причалов, с которых можно отправиться поплавать по реке на маленьком или большом судне. Вечером Дня святого Валентина круизные компании предлагают особые туры – для двоих. Есть дневные, во время которых сервируют все тот же «чай с шампанским» или только напитки, а есть и вечерние, где вам предложат провести вечер по полной праздничной программе, включающей розы, шампанское, изысканный ужин, хорошую музыку, а если захочется – то и танцы. Для тех, кто желает избежать шума, есть отдельные палубы, откуда можно спокойно любоваться ночным Лондоном. Город с воды кажется особенно красивым, еще более – вечером, и поплавать среди отражающихся в реке огней – огромное удовольствие! Большая часть круизов продолжается три часа.

…разбудить в себе зверя

В праздничный вечер Музей естественной истории проводит специальное мероприятие. Это так называемый The Late – музей вечером, и это отличный вариант посмотреть экспозицию спокойно, без толп посетителей и в тишине. В День всех влюбленных вечер будет тематический – о личных, так сказать, отношениях в животном мире. Вас ждет история животных чувств и звериных страстей во всем их многообразии – от ритуалов ухаживания (иногда очень причудливых) до создания семьи и выращивания потомства. Музей расположен в необычном здании, а экспонаты, подсветка и отсутствие дневных посетителей – полный сюр. Вас ждут бесплатный напиток, легкая музыка, а в этот день – даже возможность потанцевать.

…попробовать новое вино

День святого Валентина традиционно богат на мероприятия с алкоголем, но есть и особая их категория – The Wine Tastings, то есть с дегустацией вина. Если вам всегда хотелось попробовать хоть немного разобраться в винном мире, то это отличный случай. Лондон предлагает их достаточно много, есть учебные – там можно научиться ориентироваться в основных принципах подбора вина, а есть и просто развлекательные, где предлагается попробовать то вино и это, потанцевать и послушать музыку. Проводят их бары, винные магазины и рестораны. Есть варианты для пар, которых в праздничный вечер видимо-невидимо, а есть для больших компаний.

Подготовила Елена Чернявская