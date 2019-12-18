Ожидаемый, но ошеломляющий успех тори: новая страница истории Королевства

В четверг в Великобритании состоялись внеочередные выборы в парламент, которые, несомненно, войдут в историю Королевства. Современную историю 21-го века. Ведь итог этих выборов означает самое главное: жизнь Англии уже никогда не будет прежней.

Риск – дело благородное

Но обо всем по порядку. Во-первых, на выборах не просто победила, а можно сказать, прямо как в спорте, ошеломляюще разгромила соперников Консервативная партия Бориса Джонсона. Тори получили 365 мест в Палате общин (до выборов они занимали 318 мест). Другими словами, хотя на предвыборных опросах консерваторы и числились в фаворитах гонки, тем не менее, никто не ожидал, что они получат абсолютное большинство. По сути, это их самый грандиозный успех за 32 года (такого не было с 1987 года) и одновременно самое крупное поражение лейбористов более чем за 80 лет. В свою очередь, Лейбористская партия получила 203 места, что на 59 мест меньше, чем на прошлом голосовании в 2017 году. Почему же так получилось, ведь, объявляя досрочные выборы, Джонсон шел на риск, и консерваторы могли вообще лишиться власти?

На самом деле все довольно просто. Англичане устали от постоянных отсрочек, переговоров и вообще полной неясности вокруг «Брекзита». Уж лучше окончательный выход из ЕС, чем, как говорится, все время тянуть резину. Борис Джонсон в этом плане был предельно четок. Настолько, что за несколько месяцев до выборов партию покинули депутаты, занимавшие умеренную позицию по «Брекзиту». Оно и правильно: Джонсону не нужно было, чтобы в ответственный момент кто-либо из соратников его подвел. Да, такими реформаторскими действиями Джонсон мог потерять свое кресло предводителя тори, но он все грамотно просчитал.

Что дальше?

Теперь Лондон осуществит ставший уже долгожданным выход из единой Европы до 31 января 2020 года. Это вовсе не означает легкого пути для Королевства, нет. Хочешь не хочешь, а придется заключать и новые соглашения с Евросоюзом, и урегулировать отношения с другими странами, будучи уже отдельным государством, а не в составе экономико-политического формирования. К тому же остается пока в подвешенном состоянии решение ирландской проблемы. К слову, консерваторы пообещали сократить число иммигрантов. Здесь в первую очередь речь идет о гражданах Польши, Румынии, Литвы и Латвии. Другими словами, в проигрыше останется Восточная Европа. Нет, естественно, жителям этих стран не будет запрещен въезд в Великобританию, тем более что пока не планируется вводить визы для государств – членов ЕС. В замыслах лишь ввести ужесточения относительно разрешения на работу и получения вида на жительство. Таким образом, победа тори приведет к своеобразной «чистке» населения Королевства от неквалифицированной рабочей силы. Если взглянуть на это по-другому, то такая ситуация открывает новые, довольно интересные перспективы перед Туманным Альбионом. Но не будем загадывать наперед.

Крах Корбина

Лидеру лейбористов, Джереми Корбину, не хватило ясности в позиции по «Брекзиту». Постоянные хождения по мукам и идеи новых референдумов или соглашений с Брюсселем уже изрядно поднадоели британскому обывателю. К тому же внутри лейбористов не было единого подхода к проблеме «Брекзита», периодически возникали сомнения, а поступить так, как решился Джонсон со своими однопартийцами, Корбин не смог. Если бы он все-таки и перенял пример премьер-министра, в его случае не было гарантий, что он сохранит свою должность внутри партии. Более того, буквально в последние минуты бывшими членами Лейбористской партии была организована кампания, призывающая не допускать мистера Корбина к власти. Причиной послужили его антисемитские и экстремистские высказывания. Собственно, Корбин после подсчета результатов выборов был вынужден объявить о своем намерении уйти в отставку.

Примечательно, что лейбористы потерпели поражение даже в тех регионах, где традиционно оказывались в выигрыше. Все потому, что они не предлагали альтернативы. Например, не было сказано, как будут сохранены рабочие места, если Лондон-таки останется в составе Союза. Антисемитский скандал и расистские высказывания также подпортили авторитет лейбористов. Хотя они пытались отыграться, обвиняя консерваторов в связях с Москвой, одно дело – надуманные и высосанные из пальца предлоги, а другое дело, когда упреки небеспочвенны. Любопытно, что британская газета The Daily Mail опубликовала карикатуру, где в числе избирателей партии Корбина были как раз русские. То есть пропагандистская кампания лейбористов сыграла против них же самих.

И остальные

Напротив, у главы либерал-демократов Джо Суинсон (они, кстати, получили 11 мандатов), как и у самой партии, вроде как и была обозначенная проевропейская позиция, но она с крахом провалилась, как все надежды ее членов на роль более влиятельного игрока на политической арене страны.

Конечно, немалую роль в таких результатах сыграл профессиональный политический опыт Бориса Джонсона, умеющего молчать и говорить, когда надо, и умудряться уходить от неудобных вопросов. Сама фигура этого деятеля яркая, его деятельность позволяет его поставить в один ряд с такими знаменитыми консерваторами, как Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер.

Интересно, что третье место в новом парламенте занимает Шотландская национальная партия (48 мест), а за ней мандаты получили и прочие партии. Успех шотландцев говорит о том, что после «Брекзита» следующим на повестке дня может встать вопрос референдума о независимости Шотландии. К тому же в 2021 году будут проведены выборы в парламент Шотландии. Так что впереди британцев ждет самое интересное.

Низкая явка

Эти выборы отличились низкой явкой, что, конечно же, тоже сказалось на результатах голосования. Явка и так была низкая в предыдущие годы, но в этот раз она упала на 1,5% в целом по стране. Поэтому при других обстоятельствах и если бы Лейбористская партия не замарала себя в скандалах, они могли получить больше мест в парламенте. Но, что есть, то есть. И избирая нового будущего лидера партии, лейбористам следует учесть эти уроки.

Что же нам наобещали?

Поскольку Консервативная партия победила, напомним об их ключевых предвыборных обещаниях, чтобы можно было потом отследить их выполнение. Помимо вышеупомянутого «Брекзита», Лондон должен заключить новое торговое соглашение с Евросоюзом до 2021 года. Очень значимы и меры для улучшения социальной сферы: строительство 40 больниц и наем 50 тысяч новых медсестер; увеличение штата полицейских на 20 тысяч и пересмотр в сторону более строгих наказаний для лиц, совершивших преступления сексуального и насильственного характера; выделение £100 млрд на проекты инфраструктуры; сохранение неизменным НДС и подоходного налога в течение пяти лет.

Вот такой исход досрочных выборов. Выборов, с которых начинается новая страница в жизни Великобритании. Прощай, Евросоюз. Поглядим, что же будет дальше.

Валерия Шацкая