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Елизавета II выступила с тронной речью

Елизавета II выступила с тронной речью
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Королева подтвердила выход Великобритании из Европейского союза

19 декабря Ее Величество Елизавета II официально открыла сессию британского парламента, сообщает Metro News. Королева поприветствовала обновленный состав Палаты общин и зачитала содержание законопроектов, предлагаемых к рассмотрению правительством Великобритании.

«Брекзит» остается приоритетом номер один: страна прекратит членство в ЕС 31 января 2020 года, после чего постарается заключить соглашение о свободной торговле. Не останется без внимания и NHS — правительство ускорит процесс выдачи виз иностранным медицинским работникам и выделит £34 млрд на улучшение сервиса.

Особое внимание в речи было уделено реформированию системы национальной безопасности. Правительство пообещало бороться с кибер-вмешательством иностранных государств, создать реестр иностранных агентов и пересмотреть условия досрочного освобождения преступников. Несмотря на выход из ЕС, правительство будет гостеприимно по отношению к мигрантам, изменится лишь система рассмотрения заявок — будет введена балльная система оценки квалификации по примеру Австралии.

Борис Джонсон выступил следом за королевой, поблагодарив избирателей за оказанное доверие и пообещав начать новую страницу в британской истории.

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