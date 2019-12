Взнос размером £1 тыс. на получение британского гражданства для ребенка признан незаконным

Сумма является неоправданно большой, постановил суд

Высокий суд признал незаконным взнос в £1012, который требуется для регистрации ребенка в качестве гражданина Великобритании, сообщает интернет-портал EIN. Зачитывая решение, судья Джей подчеркнул, что министерство внутренних дел действовало не в интересах детей и их родителей. «Определенное количество людей не может выплатить такую большую сумму, из-за чего их дети не ассимилируются в стране и чувствуют себя изолированными и незащищенными», — добавил судья.

Дело возбудили по просьбе специалистов организации The Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC). Рассмотрение заявки на получение британского гражданства обходится министерству внутренних дел лишь в £372. Еще £640 идут на дополнительное субсидирование иммиграционной системы, что делает налог «непомерно большим», считают в PRCBC. В качестве примера специалисты привели две семьи, чьи дети в возрасте двенадцати и трех лет родились и прожили все это время в Великобритании, однако не могут получить гражданство.

После заседания суда адвокат обеих семей Соланж Вальдес-Симондс заявила: «Это большой шаг вперед для всех нас. Слишком долго гражданские права детей в Великобритании не соблюдались». Вердикт поддержала и правозащитная организация Amnesty International UK. Однако судья оставил за министерством право опротестовать решение.