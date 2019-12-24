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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку с сыном Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку с сыном Арчи
Фото:twitter.com/queenscomtrust

Королевская пара проведет Рождество в Канаде

Герцог и герцогиня Сассекские поделились рождественской открыткой в формате GIF в «Твиттере», сообщает The Evening Standard. Гарри и Меган позируют на фоне наряженной елки, а маленький Арчи на переднем плане смотрит в камеру. Королевская пара поздравила всех с наступающим Рождеством и приближающимся Новым годом.

Открытка появилась в профиле благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой и являются Гарри и Меган. Сфотографировала семью близкая подруга Маркл, актриса Джанина Гаванкар.

Официальный представитель семейства Сассекских подтвердил на прошлой неделе, что пара собирается встретить Рождество в Канаде. «Решение обосноваться там основывается на важности этой страны Британского Содружества для них обоих», — говорилось в сообщении. Меган прожила там семь лет, снимаясь в сериале «Форс-мажоры», а принц Гарри также часто посещал своих знакомых.

Рождественская открытка от принца Уильяма и Кейт Миддлтон просочилась в сеть на прошлой неделе. Первой открытку опубликовала коммодор Королевских военно-воздушных сил Великобритании Дон Маккаферти, однако позже удалила твит.

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