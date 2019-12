Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку с сыном Арчи

Герцог и герцогиня Сассекские поделились рождественской открыткой в формате GIF в «Твиттере», сообщает The Evening Standard. Гарри и Меган позируют на фоне наряженной елки, а маленький Арчи на переднем плане смотрит в камеру. Королевская пара поздравила всех с наступающим Рождеством и приближающимся Новым годом.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019