Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку с сыном Арчи

Королевская пара проведет Рождество в Канаде
Герцог и герцогиня Сассекские поделились рождественской открыткой в формате GIF в «Твиттере», сообщает The Evening Standard. Гарри и Меган позируют на фоне наряженной елки, а маленький Арчи на переднем плане смотрит в камеру. Королевская пара поздравила всех с наступающим Рождеством и приближающимся Новым годом.
Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl
— The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019
Открытка появилась в профиле благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой и являются Гарри и Меган. Сфотографировала семью близкая подруга Маркл, актриса Джанина Гаванкар.
Официальный представитель семейства Сассекских подтвердил на прошлой неделе, что пара собирается встретить Рождество в Канаде. «Решение обосноваться там основывается на важности этой страны Британского Содружества для них обоих», — говорилось в сообщении. Меган прожила там семь лет, снимаясь в сериале «Форс-мажоры», а принц Гарри также часто посещал своих знакомых.
Рождественская открытка от принца Уильяма и Кейт Миддлтон просочилась в сеть на прошлой неделе. Первой открытку опубликовала коммодор Королевских военно-воздушных сил Великобритании Дон Маккаферти, однако позже удалила твит.
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