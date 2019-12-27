Больничные парковки станут бесплатными с апреля 2020 года

Водители-инвалиды и родители больных детей получат право не оплачивать стоянку

С апреля 2020 года парковки всех 206 больничных трастов Англии станут бесплатными для некоторых категорий граждан, сообщает BBC. Право не оплачивать стоянку получат водители-инвалиды, пациенты с хроническими заболеваниями, вынужденные регулярно посещать лечащего врача, родители больных детей, остающиеся в госпитале на ночь, и сотрудники NHS, работающие в ночную смену.

Правительство заявило, что это не скажется на доходах NHS, пообещав выделять £78 млн в год в качестве компенсации. В прошлом году больницы заработали £254 млн на платных парковках и еще £1,5 за штрафы. Сейчас почасовая оплата варьируется от £1 до £4. «Мы выполним обещания, которые были изложены в нашем предвыборном манифесте, и сделаем NHS более доступной для тысяч пациентов», — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Сборы за парковку на территории больниц были отменены в Шотландии и Уэльсе еще в 2008 году. Несмотря на это, некоторые шотландские госпитали по-прежнему взимают плату за стоянку автомобиля, поскольку остаются под управлением частных компаний. Сборы могут взиматься и в Северной Ирландии.