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В Казахстане разбился пассажирский самолет

В Казахстане разбился пассажирский самолет
Фото:123rf.com

Погибли двенадцать человек

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта, сообщают РИА Новости. На борту находились 98 человек, включая пять членов экипажа.

По данным аэропорта Алматы, самолет потерял высоту при взлете и упал, врезавшись в двухэтажное строение. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал журналистам, что самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при взлете, что может быть как ошибкой пилота, так и технической неисправностью. Причину должна установить специальная экспертиза при участии Международного авиационного комитета.

Спасательные работы начались незамедлительно. По информации от министерства здравоохранения Казахстана, госпитализированы 53 человека, из них девять детей. Десять пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту происшествия, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане временно приостановлены, аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме

Суббота, 28 декабря, объявлена в Казахстане днем общенационального траура. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его предшественник Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования родным и близким погибших.

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