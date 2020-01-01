Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новое фото Арчи в честь Нового года

Королевская пара выложила видео с итогами года в «Инстаграме»

Принц Гарри и Меган Маркл подвели итоги 2019 года, опубликовав видео с самыми яркими моментами в «Инстаграме», пишет газета Daily Mail. В ролике появилось и новое фото их сына Арчи на фоне озера.

Предполагается, что снимок был сделан возле особняка на острове Ванкувер в Канаде, где пара встретила Рождество и Новый год. На фото Гарри держит на руках Арчи, одетого в шапку, бежевый анорак и ботинки из овечьей кожи, которые подарил Меган и Гарри генерал-губернатор Австралии сэр Питер Косгроув.

Видео собрало более 260 тыс. лайков в течение получаса. «Мы желаем вам счастливого Нового года и благодарим за постоянную поддержку! Мы были рады встретиться со многими из вас лично и ждем новых встреч в следующем году. Пусть 2020 год принесет каждому из вас здоровье и бесконечное счастье!», — написали герцоги Сассекские в комментарии к видео.

Пост появился спустя несколько часов после новогоднего поздравления принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Обе пары упомянули друг друга в видео: герцоги Кембриджские показали в видео первый фотосет Гарри, Меган и Арчи, а герцоги Сассекские напомнили о совместном посещении Кейт и Меган финала Уимблдонского турнира.