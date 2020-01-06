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Новогодние праздники могут стать причиной разводов

Новогодние праздники могут стать причиной разводов
Фото:123rf.com

Многие семейные пары решают расстаться в начале января

Первый понедельник после новогодних праздников – напряженный день для семейных юристов, пишет Metro News. Пары стали настолько часто подавать на развод именно в этот день, что он получил среди адвокатов неофициальное название Divorce Day, или «День развода».

Стресс от выбора подарков, встречи с многочисленными родственниками и чрезмерное употребление алкоголя ведут к напряжению, ссорам и разрывам. В этом году тринадцать семейных пар не стали ждать января и подали на развод в Рождество через специальную онлайн-систему подачи заявлений, разработанную Министерством юстиции Великобритании.

Эксперт по семейному праву компании Stephensons Solicitors Аманда Риммер рассказала, что последней каплей могут стать любые вещи — от перетягивания одеяла на себя до увеличения задолженности по кредитной карте. Она советует парам принимать взвешенные решения, особенно если в семье есть дети.

Однако есть и радостные новости — именно в январе наблюдается всплеск онлайн-знакомств и свиданий. По данным приложения для знакомств Match, более половины одиноких людей в возрасте от 18 до 34 лет пообещали заняться личной жизнью в новом году. Четверть опрошенных говорят, что на это их вдохновили реалити-шоу вроде Love Island.

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