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Airbnb будет оценивать пользователя по его профилю в социальных сетях

Airbnb будет оценивать пользователя по его профилю в социальных сетях
Фото:123rf.com

Таким образом платформа надеется исключить неблагонадежных клиентов

В Airbnb разработали технологию, которая будет проверять клиентов на благонадежность, чтобы исключить неприятные последствия при бронировании, сообщает The Evening Standard. К примеру, в прошлом году хозяйка квартиры стоимостью £2,5 млн пожаловалась в компанию, что сдала ее под смотрины ребенка. Однако гости провели шумную вечеринку с употреблением наркотиков и разгромили помещение.

Согласно патенту, в отличие от стандартных проверок на платежеспособность, технология Airbnb будет сканировать сайты и страницы в социальных сетях, выискивая положительные и отрицательные маркеры. К последним могут быть отнесены создание фейковых страниц, наличие изображений или видео с употреблением наркотиков и алкоголя, а также оскорбления на почве ненависти. Затем технология вычислит «совместимость» хозяина квартиры и гостя.

Компания заверила, что будет использовать только находящиеся в открытом доступе данные, однако многие технические специалисты выразили обеспокоенность интенсивным вмешательством машинного интеллекта в личную жизнь людей.

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