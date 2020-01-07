Задолженность британцев по кредитным картам снизилась впервые с 2013 года

Однако она по-прежнему исчисляется миллиардами фунтов

Британцы впервые за семь лет смогли погасить часть имеющейся задолженности по кредитным картам, сообщает The Guardian. По информации от Банка Англии, в ноябре 2018 года пользователи карт вернули в банки £100 млн, что говорит о постепенном снижении интереса к этому виду займа.

Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования снизились с 6,1% до 5,7% по состоянию на октябрь 2018 года. Если в течение предыдущих семи лет сумма ежемесячных займов по Великобритании составляла до £1,1 млрд в месяц, то в ноябре 2018 года она снизилась до £600 млн.

По мнению главного экономического консультанта EY Item Club Говарда Арчера, потребители обеспокоены внутренними экономическими проблемами и неопределенностью с «Брекзитом». Они реже решаются на крупные покупки вроде автомобиля и перестают оплачивать повседневные расходы кредитными картами. Большую роль в снижении задолженности сыграли и новые правила, введенные в прошлом году Управлением по финансовому регулированию. Банки могут предложить людям с большой задолженностью увеличить срок погашения кредита или уменьшить обязательный ежемесячный платеж.

Несмотря на положительный сдвиг, общая задолженность британцев по кредитным картам составляет £72,1 млрд по сравнению с £55 млрд в 2012 году.