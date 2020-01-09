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ВВС «оживили» Дракулу!

ВВС «оживили» Дракулу!
Фото:twitter.com/powersuitlauren

Билборды с рекламой нового сериала поразили воображение британской аудитории

Компания BBC постаралась, чтобы о ее новом сериале «Дракула» заговорили все! Причиной тому стали несколько рекламных щитов в Лондоне и Бирмингеме, пишет газета Metro. На белом фоне размещено только название, а слева воткнуты несколько кольев. Плакат оживает только с наступлением ночи, как и положено вампиру: благодаря особому расположению кольев и хитрому углу подсветки они создают силуэт самого Дракулы.

Креативный директор BBC Creative Олли Харнетт рассказывает об идее: «Мы хотели убедить аудиторию, что адаптация вампирской классики может быть оригинальной и неожиданной». Поклонникам идея понравилась, что подтверждают отзывы в социальных сетях. Художник Рубен Дангур, который приложил руку к созданию дизайна, поблагодарил поклонников в «Твиттере» и написал, что плакаты будут висеть до 10 января включительно на Brixton Road в Лондоне и Upper Dean Street в Бирмингеме.

Авторами «Дракулы» являются создатели сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат. В их интерпретации Дракула – главное действующее лицо, на котором сосредоточен сюжет, а не угроза, с которой обычно борются положительные персонажи.

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