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Британский паспорт больше не самый ценный в мире

Британский паспорт больше не самый ценный в мире
Фото:123rf.com

Страна заняла лишь восьмое место в индексе паспортов

В 2006 году консалтинговая компания Henley&Partners впервые опубликовала рейтинг стран, чьи паспорта предоставляют своим гражданам самые широкие возможности для передвижения по миру.

Великобритания несколько раз занимала в этом списке первое место — в 2010, 2013, 2014 и 2015 гг., однако после проведения референдума о выходе из Европейского союза начала сдавать позиции. В 2016 году страна заняла третье место, в 2017 — четвертое, в 2018 — пятое, а в 2019 опустилась до шестой позиции.

В этом году Henley&Partners поставили Великобританию на восьмое место вместе с США, Бельгией, Грецией и Норвегией, сообщает The Evening Standard. Возглавила список Япония — ее граждане могут получит безвизовый доступ в 191 страну. Лидер прошлого года Сингапур опустился на вторую строчку с безвизовым доступом в 190 стран. Германия и Южная Корея делят третье место, предоставляя своим подданным беспрепятственно посещать 189 стран. На четвертом месте находятся Финляндия и Италия.

Последним в рейтинге оказался Афганистан (без визы доступны только 26 стран). В последнюю пятерку также вошли Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан и Йемен.

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