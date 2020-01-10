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Цены на недвижимость в Великобритании выросли на 4%

Цены на недвижимость в Великобритании выросли на 4%
Фото:123rf.com

Рост начался после разрешения ситуации с «Брекзитом»

Обзор рынка недвижимости по итогам 2019 года показал, что цены на жилье повысились на 4%, утверждает крупнейший в Великобритании ипотечный кредитор Halifax. Только в декабре 2019 года стоимость жилья подскочила на £4 тыс, пишет финансовый портал This Is Money.

Индекс цен Halifax показал, что средняя цена увеличилась на £9,1 тыс. за прошлый год и составила £238,9 тыс. Приведенные банком цифры основаны только на выдаваемых им займах и существенно отличаются от других в большую сторону. На прошлой неделе кооператив Nationwide Building Society сообщил о росте цен всего на 1,4% за 2019 год со средней стоимостью жилья £215 тыс.

Однако председатель Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) Джереми Лиф подтвердил, что данным Halifax можно доверять. «Рост цен отражает дефицит доступного жилья, а не повышение спроса, — добавил Лиф. — Нет никаких сомнений, что досрочные выборы и возросшая уверенность в хорошем исходе «Брекзита» повысили доверие покупателей».

По мнению банка, рост цен продолжится в следующем году, но будет более скромным — от 1% до 3%.

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