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Лондонцы разделись, несмотря на холод

Лондонцы разделись, несмотря на холод
Фото:twitter.com/yannishanio

В столице прошел флешмоб «В метро без штанов»

В прошедшее воскресенье жители Лондона объединились, чтобы прогнать январскую хандру: в метро в одиннадцатый раз прошла акция No Trousers Tube Ride. Задача участников флешмоба — спуститься в метро без брюк и юбок и попытаться сохранить самообладание на протяжении всей поездки, сообщает газета Metro. Результат можно видеть на многочисленных фотографиях в социальных сетях: сотни голых ног заполонили эскалаторы и платформы.

Фото: twitter.com/yannishanio

Флешмоб состоялся впервые в Нью-Йорке в 2002 году; его организовала комедийная группа Improv Everywhere. По словам участников, с тех пор невинная затея переросла в настоящий «международный праздник глупости», кoтopый прoвoдитcя кaждый гoд в 27 cтpaнax и 60 гopoдaх миpa. В Лондоне этой акцией руководит группа The Stiff Upper Lip Society.

Главная идея акции, по мнению участников, развеселить людей. Есть у нее и строгие правила: не раздеваться, если не хочется, и не надевать ничего, что могло бы показаться другим оскорбительным.

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