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Меган Маркл будет озвучивать персонажей Disney

Меган Маркл будет озвучивать персонажей Disney
Меган Марклcommons.wikimedia.org

Она уже подписала контракт с компанией

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney на озвучивание персонажей мультфильмов, сообщает The Evening Standard. Газета The Times утверждает, что все условия были оговорены заранее, а контракт подписан еще до того, как Меган и принц Гарри отправились отмечать Рождество в Канаду. Ни Букингемский дворец, ни компания Disney еще не дали комментариев по этому поводу.

Заработанные Маркл средства будут направлены на поддержку организации Elephants Without Borders, которая занимается защитой животных в дикой природе и борьбой с браконьерством. Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от статуса членов королевской семьи и начать зарабатывать на жизнь самостоятельно. До брака с Гарри Меган была успешной актрисой, больше всего запомнившейся зрителям по своей роли в сериале Suits.

По слухам, заявление пары расстроило Ее Величество Елизавету II и других членов семьи. После заявления Маркл улетела в Канаду, чтобы побыть с сыном Арчи, а Гарри остался в Великобритании, чтобы обсудить с королевской семьей их будущее с Меган. По сообщениям инсайдеров, переговоры ведутся успешно, и решение скоро будет найдено.

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