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Вор украл камень Стоунхенджа, чтобы украсить им сад

Вор украл камень Стоунхенджа, чтобы украсить им сад
Фото:123rf.com

Полиции удалось вернуть фрагмент монумента обратно

На прошлой неделе житель Уэльса решил украсить свой сад одним из «голубых камней» Стоунхенджа. Расхититель монументов тайком вывез его к себе, однако полиции удалось разыскать его дом, находившийся в 16 км от самой загадочной достопримечательности мира, пишет The Telegraph

Выйти на след преступника полиции помог свидетель, который заснял все на камеру. По словам незадачливого вора, он не знал, что вывозить камни за территорию монумента нельзя. «Это довольно необычный случай, — рассказал газете инспектор Рубен Пейлин. — Люди крали голубые камни и раньше, потому что верили в их целебную силу и магические свойства, но для украшения сада их еще никто не брал».

Монумент, находящийся близ горной цепи Preseli Hills, относится к Участкам особого научного значения (Site of Special Scientific Interest). Таким статусом обладает участок земли, представляющий особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, географических или других особенностей. Получившие статус территории защищены законом от строительства и какого-либо вмешательства.

Стоунхендж был построен на равнине Солсбери из двух типов камней: внутренний круг образуют 42 голубых камня вулканической породы, а внешний— сарсены, более крупные камни, поставленные вертикально.

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Вор украл камень Стоунхенджа, чтобы украсить им сад
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