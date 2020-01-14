Борис Джонсон дал первое большое интервью после декабрьских выборов

Премьер-министр рассказал о планах после «Брекзита», Иране и отношении к королевской семье

В своем первом интервью для BBC Breakfast после выборов Борис Джонсон пообещал сделать все возможное для заключения торгового соглашения с Европейским союзом до окончания переходного периода 31 декабря 2020 года. Кроме того, уже после 31 января премьер-министр начнет обсуждать возможные торговые сделки со странами, не входящими в ЕС. «Мы будем тесно работать с нашими друзьями и партнерами по всему миру, а не только с ЕС», приводит BBC слова Джонсона.

Приоритетом во внешней политике для Бориса Джонсона является Иран. По мнению британского премьера, Великобритании, США и другим странам стоит подумать над новой сделкой, которая помешала бы Ирану иметь ядерное оружие. Несмотря на непростую ситуацию, Джонсон рад, что иранские власти признали вину в крушении украинского самолета Boeing 737, на котором находились три гражданина Великобритании.

Спрашивали премьер-министра и о ситуации с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, сообщает The Evening Standard. Ответ Бориса Джонсона звучал лаконично: каким бы ни было решение королевской семьи, политикам не пристало давать комментарии по этому поводу. «Как вы наверняка знаете, я являюсь преданным поклонником Ее Величества Елизаветы II и ее семьи. Я уверен, что они смогут разрешить все противоречия», — добавил в заключение премьер-министр.