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Размер жилищного пособия увеличится с апреля 2020 года

Размер жилищного пособия увеличится с апреля 2020 года
Фото:123rf.com

Правительство откажется от дальнейшей заморозки выплат

В 2016 году британское правительство объявило о заморозке всех видов пособий на три года. 13 января 2020 года министр социального обеспечения Уилл Куинс официально заявил об отмене предыдущего распоряжения касаемо жилищных пособий, говорится на сайте правительства.

Весной 2020 года 1,4 млн человек получат прибавку около £10 к ежемесячному пособию Local Housing Allowance в соответствии с ростом инфляции. По словам Уилла Куинса, правительство намерено всерьез бороться с бездомностью, и отмена заморозки пособий — лишь первый шаг. Еще £263 млн правительство выделит муниципалитетам для оказания поддержки тем, кто уже остался без крыши над головой. «Мы продолжим работать вместе с министерством жилищного строительства, общинами и муниципалитетами, чтобы оказать необходимую помощь арендаторам», — добавил Куинс.

Заявление последовало за обязательство прекратить заморозку и других пособий системы Universal Credit — с 1 апреля они также вырастут с учетом текущей инфляции. Это произойдет автоматически: людям не нужно будет подавать заявку на получение дополнительных денежных средств.

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