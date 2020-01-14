Современные родители вынуждены проверять рабочую почту даже дома

Это ведет к ссорам и недопониманию в семье

Все больше родителей вынуждены проверять рабочую почту по вечерам, что становится причиной семейных ссор, пишет BBC. По данным исследования 2020 Modern Families Index, 44% современных родителей вынуждены садиться за компьютер после окончания рабочего дня. Три четверти респондентов утверждают, что у них нет другого выбора, а половина призналась, что это приводит к регулярным ссорам и нехватке времени на детей. Всего в опросе приняли участие 3 тыс. человек.

С развитием современных технологий граница между домом и работой становится все более размытой, однако начальство старается учитывать эту особенность. 50% опрошенных рассказали, что их босс заботится о соблюдении баланса между работой и семьей. Работать из дома, по мнению людей, тоже является не лучшим выходом из ситуации. Почти 50% опрошенных фрилансеров признаются, что это только увеличивает время их работы.

Кроме того, на женщинах по-прежнему лежит обязанность заниматься домашним хозяйством. Менее трети опрошенных родителей сказали, что уделяют ребенку равное количество времени. В среднем женщины проводят в заботах по дому 26 часов в неделю, в то время как мужчины — всего шестнадцать.