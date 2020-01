«Дитя погоды»: пронзительная анимация для (не совсем) взрослых

Японский анимационный блокбастер «Дитя погоды» (Tenki no Ko, Weathering with You) выходит в британский прокат позже, чем в России, и расчет дистрибьютора прост. Как раз на этой неделе стали известны номинанты на «Оскар», а «Дитя погоды» с самого начала рассматривался как участник оскаровской гонки. Он не только претендовал на награду как лучший мультфильм, но и был выдвинут от Японии как лучшая иностранная работа. Попадание в номинанты было бы прекрасной бесплатной рекламой для релиза. Хотя этого в итоге не произошло (не к чести Академии), «Дитя погоды» – большое событие, которое нельзя пропускать.

Макото Синкая не просто так называют вторым Миядзаки, популярность его фильмов уже перешла все мыслимые пределы. Прошлая его работа «Твое имя» собрала в мировом прокате 360 млн долларов (сопоставимо с иными пиксаровскими хитами). «Дитя погоды» – пока поменьше, 176 млн долларов, но в Северной Америке и ряде других стран картина выходит только сейчас, так что цифры вскоре будут другими. Если бы Синкай еще и получил «Оскар», это было бы всеобщее профессиональное признание во всем мире, хотя уже сейчас понятно, что этот человек принадлежит к флагманам современной анимации, заняв в родной Японии равноправное место рядом с Миядзаки, Хосодой, Юасой и покойным Такахатой. А за пределами родины он сегодня просто самый успешный японский автор.

При этом работы Синкая в отличие от большинства фильмов Миядзаки (и практически всех западных больших мультиков) не адресованы семейной или детской аудитории. Скорее это что-то для подростков, юношества и даже (не совсем) взрослых зрителей. Иногда эти фильмы пытаются записать в романтические мелодрамы, но и это не вполне точно.

На самом деле Синкай всегда рассказывает о мучительном, всепоглощающем одиночестве и отчаянных попытках вырваться из него. Часто это сделать не удается, и годы пролетают для персонажей однообразным заоконным пейзажем, смутно различимым из мчащегося экспресса. В последнее время Синкай, у которого появилась семья, стал более оптимистичным на этот счет и чаще позволяет своим героям добраться до хэппи-энда (а уж финал в «Дитя погоды» – шок даже для искушенного зрителя). Но тема одиночества у него все равно важнейшая, и она отражена особенно остро в живописных кадрах грандиозной всеобъемлющей природы, в которой маленькие люди борются за большое счастье.

Макото Синкай не слишком верит в дружбу как в выход из одиночества. В ней, как и в работе, можно забыться, но по-настоящему найти себя можно только в любви. Синкай сталкивает любовь с одиночеством в своих фантастических сюжетах по-карваевски: медленно, созерцательно, с легкой отстраненностью, разбавляя эпический способ рассказа характерными замедлениями.

Игра со временем – любимый прием Синкая. У него в одном сюжете могут легко сосуществовать разные временно-пространственные координаты: так, герои «Твоего имени» живут в разных местах и в разное время, но иногда меняются телами, так что деревенская девушка обнаруживает себя городским юношей, и наоборот. Иногда разгадывание таких ребусов заставляет пересматривать фильмы Синкая по несколько раз, при этом эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное удовольствие только возрастает. В конце концов, это очень увлекательные и трогательные истории о молодости, встречах, потерях и обретении себя.

«Дитя погоды» немного напоминает «Над пропастью во ржи». Эта книга даже оказывается в кадре, чтобы мы сразу поняли, как чувствует себя в мегаполисе сбежавший из дома подросток Ходока. Вокруг – ни одного близкого человека, город постепенно затапливают непрекращающиеся ливни, солнца не бывает вовсе, денег нет. Молодого человека обуревают самые мрачные мысли, но ему удается подружиться со стрингером, который начинает подбрасывать Ходоке задания для желтых СМИ. А потом Ходока знакомится с девушкой Хиной, у которой есть магическая способность: она может на время заставлять тучи расступаться и дать возможность солнцу отогреть на несколько минут обезумевший от непогоды Токио. Вместе они решают сделать из этого собственный маленький бизнес, но Ходока испытывает к Хине все более сильные чувства. Оба до поры не знают, насколько их отношения связаны с судьбой всей Японии.

Суровая реалистическая интонация фильма не слишком похожа на инфантильные коллизии большинства популярных аниме. Синкай добавил сюда публицистики: горожанам негде и не на что жить, работы не хватает, социальные институты не функционируют, мир катится куда-то не туда, и общее впечатление от Токио заставляет считать сюжет постапокалиптическим. Как выразился сам Синкай, «персонажи беднеют, а вокруг них сплошное ненастье».

На этом фоне проблема личного счастья вырывается на передний план, потому что, очевидно, тут уже не до общего блага, и спасение мира уже не кажется такой уж серьезной задачей. Дальше лучше обойтись без спойлеров, просто закончим тем, что «Дитя погоды» – взрослое высказывание художника, у которого явно есть своя позиция по отношению к современной действительности.

Сергей Сычев