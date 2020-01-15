Традиционный английский завтрак не пользуется популярностью у молодежи

Новое поколение выбирает здоровое питание

Традиционный английский завтрак теряет популярность и постепенно отходит в прошлое, сообщает The Evening Standard. Компания Ginger Research опросила 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, и каждый пятый признался, что не пробовал его ни разу в жизни.

27% опрошенных заявили, что больше всего в полном завтраке им не нравится кровяная колбаса black pudding. По мнению 24% респондентов, блюдо слишком жирное и не подходит для регулярного питания. Почти половине опрошенных (42%) традиционный завтрак по вкусу напоминает блюда из дешевых закусочных для рабочих. 71% опрошенных предпочли бы съесть на завтрак кусочек лосося или яичницу, тосты с авокадо или блинчики.

Директор Ginger Research Элли Глейсон добавила: «Британская молодежь заботится о своем здоровье и старается исключить из рациона питания традиционные английские блюда — жареные бекон, сосиски или картошку».

Ингредиенты полного завтрака в разных частях Великобритании могут отличаться друг от друга, однако чаще всего блюдо состоит из бекона, жареных или вареных яиц, сосисок, запеченных бобов, жареных помидоров и грибов, кровяной колбасы и тостов с маслом. В Викторианскую эпоху блюдо подавали для демонстрации гостеприимства и богатства хозяина.