﻿﻿﻿﻿﻿

Традиционный английский завтрак не пользуется популярностью у молодежи

Традиционный английский завтрак не пользуется популярностью у молодежи
Фото:commons.wikimedia.org

Новое поколение выбирает здоровое питание

Традиционный английский завтрак теряет популярность и постепенно отходит в прошлое, сообщает The Evening Standard. Компания Ginger Research опросила 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, и каждый пятый признался, что не пробовал его ни разу в жизни.

27% опрошенных заявили, что больше всего в полном завтраке им не нравится кровяная колбаса black pudding. По мнению 24% респондентов, блюдо слишком жирное и не подходит для регулярного питания. Почти половине опрошенных (42%) традиционный завтрак по вкусу напоминает блюда из дешевых закусочных для рабочих. 71% опрошенных предпочли бы съесть на завтрак кусочек лосося или яичницу, тосты с авокадо или блинчики.

Директор Ginger Research Элли Глейсон добавила: «Британская молодежь заботится о своем здоровье и старается исключить из рациона питания традиционные английские блюда — жареные бекон, сосиски или картошку».

Ингредиенты полного завтрака в разных частях Великобритании могут отличаться друг от друга, однако чаще всего блюдо состоит из бекона, жареных или вареных яиц, сосисок, запеченных бобов, жареных помидоров и грибов, кровяной колбасы и тостов с маслом. В Викторианскую эпоху блюдо подавали для демонстрации гостеприимства и богатства хозяина.

profile-sample2
Лондон в восьми хитах на все времена
15-01-2020
profile-sample2
Все могут короли, или Особенности этикета 
15-01-2020
profile-sample2
Традиционный английский завтрак не пользуется популярностью у молодежи
15-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.