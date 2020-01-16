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Электромобили увеличат нагрузку на электросети

Электромобили увеличат нагрузку на электросети
Фото:123rf.com

К 2021 году по стране будут ездить 100 тыс таких авто

Продажи электромобилей и гибридных авто резко возрастут в течение двух лет,  пишет I News. В прошлом году на территории Великобритании было зарегистрировано 72 тыс. таких автомобилей, а к 2021 году эта цифра увеличится до 100 тыс. Немаловажную роль в этом сыграет политика правительства, направленная на полный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году.

Однако в отчете правительственной группы Electric Vehicles Energy Task Force говорится, что национальная энергосистема Великобритании может не справиться с таким наплывом. В августе прошлого года около 1 млн. человек остались без электричества после перебоев. Это может стать тенденцией, если в ближайшее время не будет внедрена система «smart charging», которая позволит электромобилям заряжаться в часы меньшей нагрузки на электросеть.

«Индустрия вкладывает большие деньги в разработку электромобилей, однако для увеличения спроса необходимо проработать и соответствующую инфраструктуру», — говорит исполнительный директор Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майкл Хос.

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