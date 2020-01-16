Собаки помогут пассажирам аэропорта в Саутгемптоне снять стресс

Четвероногие терапевты появятся в залах ожидания

Пассажиры в аэропорту Саутгемптона теперь смогут обнять или погладить собак, чтобы снять стресс и уменьшить страх перед вылетом, пишет газета The Independent. Четвероногие друзья будут появляться в залах ожидания раз в неделю. Их воспитанием и дрессировкой занимается благотворительная организация Therapy Dogs Nationwide.

Все собаки обучены взаимодействию с людьми и прошли проверку темперамента. «Наличие собак-терапевтов принесет пользу не только пассажирам, но и сотрудникам аэропорта, — говорит глава отдела пассажирских перевозок Саймон Янг. — Настроение поднимается даже при взгляде на них». Руководство аэропорта провело пробную встречу собак с пассажирами в конце 2019 года и после успешного запуска решило проводить сеансы канистерапии на постоянной основе.

Аэропорт Саутгемптона — не единственный, кто задействует животных в работе. С 2017 года в международном аэропорте Цинциннати/Северный Кентукки в США дважды в месяц работают миниатюрные лошади с фермы поблизости. Многим пассажирам настолько понравилось общаться с ними, что они стараются планировать свои полеты так, чтобы попадать в их смену.