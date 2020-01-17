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В Лондоне насчитывается 25 тыс. пустующих домов

В Лондоне насчитывается 25 тыс. пустующих домов
Фото:123rf.com

Они пригодны к проживанию, но не заселены

Согласно официальным данным, количество пустующих домов в Лондоне приближается к 25 тыс. — это самый высокий показатель с 2012 года, пишет портал PropertyWire. В то же время более 56 тыс. лондонских семей не имеют постоянного жилья.

С 2012 по 2015 гг. правительство выделило £156 млн на восстановление и заселение пустующих домов. Еще £60 млн было потрачено на реабилитацию заброшенных домов Clusters of Empty Homes, однако после 2015 года правительство прекратило финансирование.

Будучи мэром Лондона, в 2014 году Борис Джонсон предложил ввести более высокий муниципальный налог для владельцев, которые не живут или не сдают в аренду свою недвижимость более года. С апреля этого года правительство разрешило муниципалитетам увеличить вдвое надбавку к муниципальному налогу, но только за дома, оставленные пустовать на срок более пяти лет.

Представитель Лондонской ассамблеи Том Копли намерен попросить помощи в решении данного вопроса у Садика Хана и лондонской мэрии. «Введение в эксплуатацию пустующих домов само по себе не решит жилищный кризис, однако мы должны избегать ненужных потерь и пресечь растущую несправедливость», — отметил Копли.

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