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Нормализации отношений между Великобританией и Россией пока не будет

Нормализации отношений между Великобританией и Россией пока не будет
Фото:en.kremlin.ru

Борис Джонсон встретился с Владимиром Путиным в Берлине

Отношения между Россией и Великобританией не улучшатся, пока первая не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», заявил Борис Джонсон на встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся 19 января в кулуарах международной конференции по Ливии в Берлине. Британский премьер-министр будет придерживаться той же позиции, что и его предшественница Тереза Мэй, сообщает официальный представитель Даунинг-стрит.

«Он ясно заявил, что позиция Соединенного Королевства по инциденту в Солсбери не изменилась. Это было случаем безответственного применения химического оружия и попыткой убийства невинных людей на территории страны. Подобная атака не должна повториться», — приводит заявление Даунинг-стрит газета The Guardian. Джонсон также напомнил Путину, что Великобритания и Россия несут совместную ответственность за решение международных проблем, в том числе в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» в марте 2018 года. Позднее после случайного контакта с этим веществом в больнице умерла жительница Солсбери Дон Стерджесс. После того, как британское правительство установило личности двух подозреваемых и обвинило в произошедшем Москву, более двадцати стран выслали российских дипломатов.

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