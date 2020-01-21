В Лондоне пройдет фестиваль света Lightopia

Интерактивное шоу понравится всей семье

С 22 января по 1 марта в лондонском Чизике (Chiswick House and Gardens) пройдет фестиваль света Lightopia! Организаторы обещают устроить интерактивное световое шоу, которое заинтересует и взрослых, и детей. Центральной экспозицией фестиваля станет десятиметровая скульптура Tree of Light («Дерево света»), чью иллюминацию посетители смогут менять и настраивать сами с помощью специальных интерактивных панелей.

В отличие от своего предшественника — праздничного фестиваля Magical Lantern Festival — посетителей ждут не только фонари всех мастей и размеров, но и огромные радужные туннели, 70 тыс. мерцающих роз, светящаяся скульптура павлина, чей хвост раскинется на 18 м, и множество других впечатляющих инсталляций. Акробаты и музыканты создадут праздничную атмосферу, а киоски с питанием помогут оставаться сытыми и бодрыми на протяжении всего мероприятия.

По мнению креативного директора Lightopia Яна Сиана, отличие этого фестиваля от других – в том, что люди сами меняют цветовые решения, а значит каждый день мероприятия будет уникальным и неповторимым.