﻿﻿﻿﻿﻿

Учителям повысят заработную плату до £30 тыс.

Учителям повысят заработную плату до £30 тыс.
Фото:123rf.com

Правительство борется с нехваткой квалифицированных специалистов

Правительство планирует привлечь больше молодых людей в сферу преподавания, увеличив стартовые зарплаты учителей за пределами Лондона до £26 тыс. уже в этом году и до £30 тыс. в течение ближайших двух лет, сообщает The Guardian. Сейчас учителя зарабатывают в среднем £24373 в год. Изменится уровень дохода у преподавателей и в самом Лондоне — они будут получать £32 тыс.

Профсоюзы поприветствовали нововведения, однако призвали правительство повысить заработную плату и опытным учителям, которые серьезно пострадали от финансового кризиса и сокращений бюджета. Доход директоров школ и преподавателей со стажем увеличится лишь на 2,5%, что только поспособствует их бегству из профессии или переезду за рубеж в поисках достойного заработка, предупреждают критики.

Генеральный директор профсоюза National Education Union (NEU) Кевин Кортни считает, что повышение зарплат на 2,5% не перекроет текущий уровень инфляции. «Реакция преподавателей на предыдущие изменения в оплате труда была негативной, и правительство должно извлечь из этого урок», — добавил он. Однако министерство образования уверено в положительном исходе: по официальным данным, грядущие изменения будут самым крупными с 2005 года и позволять привлечь более 1 тыс. учителей к 2022-2023 учебному году.

profile-sample2
Offset mortgage: как сэкономить на выплатах по ипотеке?
21-01-2020
profile-sample2
Опиум, криминал и литература
21-01-2020
profile-sample2
«Ведьмак» – за что заплатили чеканной монетой
21-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.