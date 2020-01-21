Учителям повысят заработную плату до £30 тыс.

Правительство борется с нехваткой квалифицированных специалистов

Правительство планирует привлечь больше молодых людей в сферу преподавания, увеличив стартовые зарплаты учителей за пределами Лондона до £26 тыс. уже в этом году и до £30 тыс. в течение ближайших двух лет, сообщает The Guardian. Сейчас учителя зарабатывают в среднем £24373 в год. Изменится уровень дохода у преподавателей и в самом Лондоне — они будут получать £32 тыс.

Профсоюзы поприветствовали нововведения, однако призвали правительство повысить заработную плату и опытным учителям, которые серьезно пострадали от финансового кризиса и сокращений бюджета. Доход директоров школ и преподавателей со стажем увеличится лишь на 2,5%, что только поспособствует их бегству из профессии или переезду за рубеж в поисках достойного заработка, предупреждают критики.

Генеральный директор профсоюза National Education Union (NEU) Кевин Кортни считает, что повышение зарплат на 2,5% не перекроет текущий уровень инфляции. «Реакция преподавателей на предыдущие изменения в оплате труда была негативной, и правительство должно извлечь из этого урок», — добавил он. Однако министерство образования уверено в положительном исходе: по официальным данным, грядущие изменения будут самым крупными с 2005 года и позволять привлечь более 1 тыс. учителей к 2022-2023 учебному году.