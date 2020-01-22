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Инклюзивная детская театральная студия Brent Youth Theatre: здесь рады всем

Инклюзивная детская театральная студия Brent Youth Theatre: здесь рады всем

Наташа Харина – молодой режиссер, и огонек азарта в ее глазах горит очень ярко. При этом режиссер она опытный и уже успела поработать в самых разных странах – в России (Тюмень), в Гонконге, в Австралии, в Италии и здесь, в Великобритании. Мы расспросили ее о новом уникальном проекте в одном из крупнейших районов Лондона – Бренте.

– Наташа, чем Brent Youth Theatre отличается от остальных театральных студий? Их же довольно много: Perform, Stagecoach, Sharpe Academy

– Мы очень «новые», нам всего полтора года, хотя опекающей нас благотворительной организации Unique Community Charity уже 22 года. Итак, Brent Youth Theatre – благотворительный проект, и от большинства подобных студий мы отличаемся, во-первых, доступной ценой: всего £30 фунтов за семестр, £15 для льготных категорий, и, во-вторых, инклюзивностью. К нам может прийти любой ребенок – неважно, каков статус его родителей, уровень английского, каковы его способности или какие у него есть особые потребности, в какой поддержке этот ребенок нуждается.

Сейчас в театре 50 детей. Мы работаем с детьми с аутизмом, синдромом гиперактивности и другими особенностями – отбора нет, стать звездой может любой. И они ими становятся – играют главные роли, раскрываются как лидеры на репетициях, принимают самое активное участие в разработке сценария и постановке спектакля.

Всего у нас две группы: от семи до 11 и от 11 до 16 лет. По мере взросления дети переходят из младшей группы в старшую. Занятия проходят по вторникам: час – для младших, полтора часа – для старших.

– Как вам удается обеспечить поддержку особенным детям?

– У нас всегда есть минимум два человека в комнате и еще волонтеры на каждого ребенка с особыми потребностями. Всегда используется индивидуальный подход: какие-то специальные правила, чарт на стене. Для каждого человека, которому требуется поддержка, есть своя система. Мы тесно общаемся с родителями, узнаем, какие методы используются в школе и дома, и потом создаем ее.

– Правда ли, что сейчас детей с каким-то диагнозом стало гораздо больше?

– Я так не думаю. Особенные дети всегда были, просто раньше их либо «прятали», либо подавляли в школе, и потом они выходили в нормальную жизнь уже сломленными. Теперь есть куда больше понимания, как с этим работать. Общество осознает, что оно должно подстроиться под особенных детей, ведь, несмотря на необходимость притирки, они очень талантливы и могут дать нам, нормотипичным, много чего взамен. Кстати, в студии есть обычные дети «с характером», с которыми наладить контакт бывает намного сложнее.

– Верно ли, что в театре вы используетеф особый творческий подход, и дети становятся вашими соавторами?

– Да, каждый спектакль создается совместно с детьми, я пишу сценарий в ходе игр и обсуждений, свожу воедино родившиеся у маленьких актеров образы, идеи, сюжеты.

К примеру, тема этого года – «Язык и общение». Мы обсуждаем, как мы общаемся друг с другом, почему возникают непонимание и конфликты, рассуждаем на тему, как найти что-то общее, когда кажется, что мы совершенно разные.

Сейчас готовится проект в партнерстве с местным домом престарелых. Мы будем создавать сценарий на основе историй пожилых людей, которые они рассказывают детям.

Мы также стараемся поднимать важные и острые социальные темы в наших проектах. Как знать, может, кто-то из этих детей в будущем станет человеком, от решения которого будет зависеть будущее нашего города, страны или даже всей планеты? Мы стараемся, чтобы уже сейчас они понимали общество, в котором живут, и брали на себя отвественность за свои поступки и решения. Прошлым летом в рамках summer drama с шестичасовым ежедневным интенсивом у нас состоялся проект «Русалка, которая спасла корову». Наверно, вы слышали про такое хобби – девушки переодеваются в русалочий костюм, плавают и ныряют в специальных бассейнах, у них даже есть свои конкурсы.

– Не только слышали, мы даже писали об одной из таких русалок – Наталье Суворовой.

– Так вот, одна такая русалка два года назад совершила заплыв через Темзу, таким образом привлекая внимание к загрязнению воды пластиком. По дороге она встретила корову, которая тонула, и вызвала специальные службы, которые вытащили ее на берег. На основе этой истории мы поставили небольшой мюзикл, который мы вскоре хотим сделать более масштабным в рамках нового проекта.

– Вы ставите музыкальные спектакли?

– Да, но все зависит от благотворительной поддержки, то есть от грантов, которые запрашивает наша благотворительная организация. Очень трудно получить финансирование сразу на реализацию всех идей. Как правило, мы запрашиваем и получаем гранты отдельно на штат, добровольцев, помещение, на проекты, которые мы делаем во время каникул и т.д. И каждый из грантов одобряется или не одобряется. Если есть деньги на музыкантов, прекрасно. Их может и не быть – тогда это может быть комедийный проект. Главное, чтобы продолжались регулярные занятия и в результате получился спектакль.

– Многие детские студии сотрудничают со «взрослыми» театральными площадками и проектами. У вас есть такой опыт?

– Мы работаем с National Theatre через местный театр Troubadour Wembley Park Theatre. Наши дети участвуют в проекте War Horse – знаменитом мюзикле о лошадях-участниках Второй мировой войны.

Кроме того, мы сотрудничаем с петербургским образовательным центром «Эдельвейс» и театральной студией «Чарли» под руководством Ирины Малиновской. Совсем недавно прошли  трехчасовые занятия с детьми, которые приехали в Лондон из России. Руководители нашей организации встретились с главой центра «Эдельвейс» и представителями отдела образования Петербурга, мы обсудили перспективы сотрудничества. Идей много. Надеюсь, что они воплотятся в жизнь, и уже скоро мы сможем рассказать вам о наших планах в деталях. Хотя театр в целом не русскоговорящий – у нас всего семь-десять русскоговорящих актеров, которые узнали о театре благодаря сарафанному радио. Надеюсь, что скоро их станет еще больше.

Еще мы работаем в школах Брента, где у нас есть три постоянных проекта – это drama group – группа для детей, у которых есть проблема с самооценкой, уверенностью, тревожность, какие-то страхи, на базе их школы, и еще один проект с тинейджерами в поведенческом центре Right Track опять же в Бренте. Сюда приходят «разгрузиться» подростки, которых временно исключили из школы  – это еженедельное мероприятие, которое помогает им настроиться на более позитивный лад.

Беседовала Ксения Дьякова-Тиноку

Brent Youth Theatre

07931860763

nataliya.kharina@uniquecommunity.org

The Yellow, 1 Humphry Repton Lane, HA9 0GL

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