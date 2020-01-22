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Сувенирная продукция с Гарри и Меган продается со скидкой

Сувенирная продукция с Гарри и Меган продается со скидкой
Фото:123rf.com

Магазины снизили цены на кружки и открытки после разрыва пары с королевской семьей

Сувениры с изображением принца Гарри и Меган Маркл продаются в британских магазинах с огромными скидками, сообщает MSN News. Магазины снизили цены после того, как пара решила отделиться от королевской семьи.

Продавцы стремятся избавиться от ставших неактуальными сувениров. Одна торговая точка в аэропорту Хитроу теперь продает открытки с изображением герцога и герцогини Сассекских по десять пенсов; раньше они стоили 99 пенсов. Еще один магазин снизил стоимость кружек с изображением пары с £8,99 до £4,99. В другом магазине фирменные баночки для чая идут по специальной цене: £8 за две или £4,99 за одну.

На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что Гарри и Меган прекратят использовать свои королевские титулы, откажутся от государственного финансирования и вернут деньги налогоплательщиков, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа. 19 января принц Гарри выступил на закрытом мероприятии своей благотворительной организации Sentebale, где рассказал, что у него «действительно не было другого выбора».

«Мы надеялись продолжать служить королеве и Содружеству, однако это было невозможно. Я надеюсь, это поможет вам понять, к чему это привело: я откажусь от своей семьи и всего, что когда-либо знал, чтобы сделать шаг вперед к более мирной жизни», — добавил принц.

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