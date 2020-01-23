﻿﻿﻿﻿﻿

Лондон занял второе место в списке лучших городов для IT-специалистов

Лондон занял второе место в списке лучших городов для IT-специалистов
Фото:123rf.com

Британская столица поднялась на двенадцать позиций за год 

Всемирный экономический форум в Давосе обнародовал рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспособности» (Global Talent Competitiveness Index), сообщает The Evening Standard. По итогам исследования Лондон занял второе место в рейтинге самых привлекательных городов для IT-специалистов.

Британская столица поднялась с четырнадцатого места, которое она занимала в прошлом году, и уступила только Нью-Йорку. За ними в списке идут Сингапур, Сан-Франциско, Бостон и Гонконг.

Однако позиция самой Великобритании в разрезе стран ухудшилась — она упала с девятого на двенадцатое место. Первой оказалась Швейцария, на втором месте — США, замыкает тройку лидеров Сингапур.

Рейтинги, составленные рекрутинговой компанией The Adecco Group, опираются прежде всего на уровень занятости, который является достаточно высоким в Лондоне. К примеру, 21 января компания Facebook объявила о создании 1 тыс. рабочих мест в столице Соединенного Королевства, больше половины из которых будут связаны с техническими специальностями.

profile-sample2
Royal Mail выпустит марки в честь «Брекзита»
23-01-2020
profile-sample2
Ежегодный гала-вечер «Иконы балета»
23-01-2020
profile-sample2
Родители, потерявшие ребенка, будут иметь право на двухнедельный отпуск
23-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.