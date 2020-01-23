Лондон занял второе место в списке лучших городов для IT-специалистов

Британская столица поднялась на двенадцать позиций за год

Всемирный экономический форум в Давосе обнародовал рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспособности» (Global Talent Competitiveness Index), сообщает The Evening Standard. По итогам исследования Лондон занял второе место в рейтинге самых привлекательных городов для IT-специалистов.

Британская столица поднялась с четырнадцатого места, которое она занимала в прошлом году, и уступила только Нью-Йорку. За ними в списке идут Сингапур, Сан-Франциско, Бостон и Гонконг.

Однако позиция самой Великобритании в разрезе стран ухудшилась — она упала с девятого на двенадцатое место. Первой оказалась Швейцария, на втором месте — США, замыкает тройку лидеров Сингапур.

Рейтинги, составленные рекрутинговой компанией The Adecco Group, опираются прежде всего на уровень занятости, который является достаточно высоким в Лондоне. К примеру, 21 января компания Facebook объявила о создании 1 тыс. рабочих мест в столице Соединенного Королевства, больше половины из которых будут связаны с техническими специальностями.